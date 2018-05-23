中国超级英雄上线引发外媒热议 网易漫画成国漫代表

近日，BBC、赫芬顿邮报、China Daily、南华早报、QUARTZY等外媒纷纷报道了两个来自中国的漫威超级英雄——林烈与雷绫，他们分别来自网易漫画与漫威合作的漫画新作《三皇斗战士》与《气旋》，已经于5月9日和10日在网易漫画平台上线。仅仅十天时间，《三皇斗战士》的总阅读量超过1400万，而《气旋》也已经达到900万。

BBC

China Daily

南华早报

赫芬顿邮报

对于此次双方的合作目的，BBC作出这样的解读：“漫威希望借助网易漫画在国内的影响力，吸引除了电影之外更多的漫威受众。”

《三皇斗战士》中的林烈是一位考古学家的儿子，热爱收集各种考古纪念品，他还是伏羲一族最后的传人，能力主要来自于上古流传的伏羲神剑；《气旋》的主角雷绫平时是一个建筑设计师，但是在城市遭受危机时她会挺身而出，她的能力是操纵和感知气流。

包括两位主角在内，这些立体生动的动漫角色都是由网易漫画的画师和编剧创作，再由漫威审核后共同完成创作的。赫芬顿邮报认为，“这种合作方式可以让角色最大程度保留中国特有的文化背景。”

除了内容以外，这些中国超级英雄未来与漫威宇宙的联动也颇受关注。虽然目前漫画只是刚刚上线，加入电影还为时尚早，但在《三皇斗战士》里出现的钢铁侠彩蛋依旧令人兴奋不已，这也彰显出中国超级英雄在漫威宇宙里的正统地位。

网易漫画此次推出的中国超级英雄之所以能引发外媒的高度关注，主要有赖于漫威长期以来形成的口碑背书，以及此次全新合作模式下产出了足够精良的作品。同时，这还得益于双方清晰的合作思路：由漫威提供技术和标准，网易漫画聚拢专业的人才和企业，这使得两部作品能够脱颖而出。