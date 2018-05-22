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《斗罗大陆》新番，奥斯卡戏精上身剧末加戏

业内 狼小狼 2018年05月22日 16:50
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　　“前尘巴蜀虽如梦，此生不悔入唐门!”看星影，听风语，蓝银梦。国漫《斗罗大陆》自开播以来一直受到国内漫迷的热切追捧，这部号称可以从寒假追到暑假，整整26集每周上新不断更的爆款动画，现在最新进度条已经更新至第19集。

　　《斗罗大陆》新番，奥斯卡戏精上身剧末加戏 业内 第1张

　　是时候表演真正的技术了。在最新更新的大斗魂场战斗中，小舞和唐三继个人赛的胜利之后，唐三和小舞组成的“三五组合”，险胜力量型的双胞胎魂师组成的铁血组合，第一天的大斗魂场决斗中，三五组合成员取得完胜的成绩。就在大家为之欢呼时，细心小伙伴的98k电眼发现了一件微妙且恐怖的事——视频进度条快没了……what??等剧一星期，看片半小时!各位吃瓜群众瞬间经历了什么叫跌down 起伏~

　　《斗罗大陆》新番，奥斯卡戏精上身剧末加戏 业内 第2张

　　而令人惊喜的是，本期剧情与以往的常规操作不同，除了有“吸精”的打斗场景与剧情外，还有“戏精”的奥斯卡carry精彩且毫无违和感的彩蛋部分。

　　《斗罗大陆》新番，奥斯卡戏精上身剧末加戏 业内 第3张

　　《斗罗大陆》新番，奥斯卡戏精上身剧末加戏 业内 第4张

　　皮这一下真的很开心，小舞和唐三最爱的康师傅绿茶此次以剧中彩蛋的形式，创新的呈现在《斗罗大陆》剧情中，不仅有史莱克七怪限量款，小舞、唐三等人都有各自的专属定制瓶!就连小舞同学都忍不住为奥斯卡的绿茶小买卖打call!不仅如此，购买康师傅绿茶，揭盖不仅能赢腾讯VIP、斗罗和代言人周边好礼……集齐7种不同包装，听说，还可以召唤封号斗罗级别的惊喜!

　　《斗罗大陆》新番，奥斯卡戏精上身剧末加戏 业内 第5张

　　《斗罗大陆》新番，奥斯卡戏精上身剧末加戏 业内 第6张

　　作为国漫IP+品牌剧情彩蛋植入的首次尝试，康师傅绿茶与次元文化的跨界可谓是多维度呈现。无论是与剧情无缝融入的康师傅绿茶自有IP“一心两叶”，还是最近大家朋友圈疯狂晒图的《斗罗大陆》IP包装，以及此次剧情彩蛋的合作等，都是深度沟通以95后为核心人群的消费者，直接又富有趣味的形式。品牌在借助国漫IP，与目标消费群体达成沟通的同时，也实现了国漫动画深化了现有的商业化运作，可谓是品牌与国漫动画的双赢。

　　《斗罗大陆》新番，奥斯卡戏精上身剧末加戏 业内 第7张

　　新剧情仍在发酵中，精彩故事还在继续。接下来在《斗罗大陆》中，小舞和唐三会有什么新的故事呢?康师傅绿茶还将联合斗罗大陆，解锁哪些出人意料的意外新姿势呢?让我们与“一心两叶”一同见证吧。

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