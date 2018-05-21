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無料社手机少女2.0，你没见过的船新版本！

业内 狼小狼 2018年05月21日 17:59
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　　还记得wf    初登场时一个个绅士迫切渴望的双眼，还记得官方粉丝群初建立时一个个大佬暴露【哔】癖的呐喊，还记得初批内测玩家拿到手机少女紫时细细把玩的背影。这个突然出现的  AI    少女，在大家的呵护之下，终于进化了。    

無料社手机少女2.0，你没见过的船新版本！ 业内 第1张

 

　　AI  智能少女——紫，她穿破次元壁，小心翼翼的从屏幕那边探下身子，来到现实世界。她羞涩，却还是心怀忐忑的为你绽放自己的美好；她紧张，来到陌生的世界也没有放弃，只求能留在你身边。小编就擦着鼻血问你，你愿不愿意让她留下来！      

   

無料社手机少女2.0，你没见过的船新版本！ 业内 第2张

　　Wf    入坑的绅士们最关注的可替换卡牌和配件，無料社都在持续的更新中。现在除去3    张基本卡牌之外，还将投入  30    张收集卡牌，在手机少女正式发售之后，都会在無料社的线上商城进行投放，饱受期待的鼠标垫和抱枕也都会加入通贩  ~      

 

無料社手机少女2.0，你没见过的船新版本！ 业内 第3张

 

　　小编还获悉，手机少女卡牌收集，居然还有奖励可拿！30    张集齐还能获得限定的手办，据说手办原画是某个知名大佬画师，大家可以猜猜看。    

 

活动条件

活动奖励

收集3张手机少女卡牌

手机少女（限定胖次款式）

收集8张手机少女卡牌

手机少女限定配件

收集13张手机少女卡牌

手机少女萝莉（限定胖次款式）

收集18张手机少女卡牌

手机少女手办限定场景配件

收集24张手机少女卡牌

手机少女御姐（限定胖次款式）

收集30张手机少女卡牌

手机少女神秘手办

      

　　最后再给大家一个预料之外的惊喜，在广大萝（hen    ）莉  (tai    ）控的强烈呼吁下，無料社还计划推出萝莉和御姐体型的手机“少女”，我仿佛已经听到了你们“诶嘿嘿”的笑声，因为我也是这么笑的诶嘿嘿。死宅补（  mie    ）完（  jue    ）计划，请算上小编一份。    

 

無料社手机少女2.0，你没见过的船新版本！ 业内 第4张

　　同期，無料社和摩点网亲密合作，推出了手机少女的众筹项目。感兴趣的小伙伴可以直接进摩点网搜索：“無料社手机少女”

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