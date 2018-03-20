军事科幻动画《雄兵连》点击破11亿，实力诠释硬骨雄兵

2018年2月8日，国内首部军事科幻3D动画《雄兵连》继第三阶段“乾坤篇”放送后，据腾讯视频专辑数据显示，动画上线首日就以VIP用户点击超过1500万排在热播榜第一位。到截稿止，《雄兵连》总专辑累计播放量已突破11亿，蝉联各大平台热播榜单榜首，尽管这部动画每周四只更新一集，但也丝毫不妨碍其优异的播放佳绩，成为国漫圈中不容小觑的一股势力。



日前，《雄兵连》各平台数据表明这部国产动画的受众群体大多为超神影业系列作品下的忠实粉丝，主体人群为学生，并有着向各大年龄层发展的趋势。





《雄兵连》作为萨拉雷导演的原创3D动画作品，主要讲诉的是在神河宇宙中，以“银河之力”葛小伦为第一视角，带我们揭开拥有神河基因的雄兵连在各星系文明与神秘的虚空世界之间，保家卫国、追寻自我的科幻战争故事。在此之前，《雄兵连》的导演萨拉雷曾分别创作过有着高人气，高热度的动画作品《啦啦啦德玛西亚》和《超神学院》。

《雄兵连》这部作品在有着十年创作经验的萨拉雷导演的组织下，结合现代科学理论的动画剧本加上超神影业动画制作上愈加高质量的画面，华丽的战斗现场特效和“VICON”光学运动捕捉系统综合以上所有的因素，造就给国漫圈独一无二的《雄兵连》。军事融合科幻，让科学思想突破空间的隔阂抵达拥有外星文明的战场，也许是目前《雄兵连》系列最好的定位和描述。





当然，一部在全网点击上取得成功的军事科幻动画，仅仅有好特效是不够的，《雄兵连》所要表达给大众的内容才是这部作品真正的魅力。现今的主旋律影视作品，尤其是军事题材逐渐成为影视届的“辣子鸡”，而《雄兵连》自2017年6月开播以来就已全面贯彻着爱国爱民的思想，在战斗中的言谈中，传递着一股军人的正气，其主要角色刘闯更是发表“永不背叛战友，永不背叛国家”的热血言论。动画中，在外星势力的入侵下，雄兵连中每一位战友坚守着一颗赤忱之心，抗战着，努力着，顽强地坚持着，可以说是在一众青少年热爱收视的3D动画中创造出一股红色的能量。

热血的故事、高级的特效，逼真的战斗现场以及难舍难分的战友情，这些都是《雄兵连》独树一帜的内容，是《雄兵连》拥有优秀口碑的底基，是《雄兵连》在国产动画题材创新的成功和收获。





对中国大部分看外国科幻大片的影迷来说，国外的科幻影片都非常熟悉，但受制于多方面因素很少出现在内地的网站上，这是比较遗憾的。《雄兵连》的出现，对喜欢科幻动画的观众来讲是一次弥补遗憾的机会，对于不太熟悉国产科幻3D动画的观众也是一次较好的了解契机。《雄兵连》在题材上属于科幻，是超神影业主打的3D类型题材，故事层面聚焦在国漫圈中鲜少出现的科幻军事，无论是对热爱真人剧的还是二次元观众，都会是比较新鲜的一次观影过程。





截至目前，在《雄兵连》第三阶段的乾坤篇中，卡尔的虚空理论再次升级，雄兵连新型战斗级战舰“芒砀山号”现世！战败的天使彦到底去了哪？“乾坤”现世，英雄们的结局会如何？即刻起，去腾讯视频把这部作品加为收藏并设置更新提醒，在未来每周四中午12点更新的内容中寻找答案吧！