世界最大规模漫画大赛来到中国 默白世界漫画大赛盛大启动

2018年3月17日，默白世界漫画大赛组委会在沪召开发布会，宣布世界最大规模的全球性漫画赛事——Silent Manga Audition（以下简称SMA）已经来到中国。SMA源自于漫画大国日本，2012年以来，已连续举办了10届，以及两届以支援遭受重大自然灾害地区人民重建生活为主题的专门赛。自第一届SMA创办至今，短短五年间，有来自106个国家的超过3000位漫画爱好者参加了大赛，SMA收到的参赛作品总数累计超过5000件，篇幅超过70000页。





2018年，默白社和JFC将与North Stars Pictures (NSP) 通力协作在中国举办第一届Silent Manga Audition China——默白世界漫画大赛。大赛将秉承SMA的举办理念，寻找中国漫画界“原石”，并帮助他们成为未来世界级的漫画新星。





自左至右：奥蕊文化创始人刘业华，漫画家朱德庸，油画家、连环画家钱逸敏，漫画编辑大师堀江信彦，漫画家北条司，漫画家次原隆二，漫画家富沢順，JC FORWARD董事长分部悠介

默白世界漫画大赛将沿袭SMA大赛的主要赛制，自2018年起，每年举办一届，大赛面向中国大陆范围内募集作品。参赛作品要求方面，和SMA一样，默白世界漫画大赛要求所有参赛作品均不得使用任何语言文字，参赛漫画作者将只能通过漫画来表述剧情、情感和思想。

在今天的启动仪式上，大赛组委会对外宣布了大赛赛程，从2018年第一季度正式开始募集参赛作品，第四季度开始评选，并于年末举办颁奖典礼。同时，组委会还正式公布了本届大赛的三大主题——Brotherhood/手足之情（关于兄弟姐妹之间的故事）； Neighborhood/邻里之情（关于邻居之间的故事）； Helper/互助之情（关于个体之间互助的故事），参赛者可以在三个主题中任选一个进行创作。今年的大赛主题着眼于个体之间那些平凡而又珍贵的情感，大赛希望通过今年的主题，让参赛者们能帮助漫画爱好者们得到更多的机会去体会这些美丽而又珍贵的情感，去创造和珍惜人与人之间的友爱与温情；更进一步，手足之情、邻里之情、互助之情并不仅仅会发生在人与人之间，人类与动物、人类与自然之间也可能会产生类似的情感，个体人类之间、群体之间、甚至国家之间也完全可以像兄弟姐妹、好邻居那样友爱互助。

默白世界漫画大赛得到了NSP/ Coamix的全面支持，将会“继承”SMA豪华的大师评委阵容。日本漫画编辑大师堀江信彦、漫画家北条司、原哲夫、次原隆二等漫画界巨星将全员出任默白世界漫画大赛评委，同时，还有水墨动画宗师陆汝浩先生、漫画家朱德庸先生等中国动漫界宿老名家加入默白世界漫画大赛，担任评委。油画家、连环画家钱逸敏先生将特别出任大赛顾问。

在默白世界漫画大赛举办过程中，默白社还将与NSP合作，为参赛的中国优秀漫画家拓展在日出版发布作品的渠道，同时，还将与堀江信彦、北条司、原哲夫等大师合作，在中国设立漫画工作室，致力于为中国漫画新星提供更为完备的编辑和经纪体制支持。