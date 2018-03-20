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中国红小狐狸阿狸 迎来了他的12岁生日

业内 狼小狼 2018年03月20日 14:49
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　　3月16日，这只叫“阿狸”的中国红小狐狸在北京798 Mee Park举行了本命年生日会，迎来了他的12岁生日。

　　

中国红小狐狸阿狸 迎来了他的12岁生日 业内 第1张


　　(徐瀚(Hans)和粉丝们一同为阿狸庆生)

　　周年回顾，听“狸爸”Hans讲述创作历程

　　从2006年出生到现在，阿狸已经历经12个年头。

　　从一开始的单纯线稿，慢慢丰富成为了现在有血有肉有灵魂的3D形象;

　　从最早的四格漫画、QQ表情创作，到中期的绘本畅销、到现在的大电影筹备，阿狸和梦之城团队完整的经历了国内主线IP发展的全部历程。而这期间，阿狸的形象也一直在变化。

　　现场的开场重头戏就是原创作者徐瀚(Hans)的现场教学，及谈及对IP阿狸的创作历程。

　　中国红小狐狸阿狸 迎来了他的12岁生日 业内 第2张


　　(徐瀚(Hans)现场教大家画阿狸)

　　电影曝光，《阿狸·梦之城堡》先导片现场首映

　　由华视娱乐投资集团股份有限公司、北京梦之城文化股份有限公司、上海华视绘星动画设计有限公司共同出品;赵毅担纲总制片人，徐瀚(Hans)担任导演和编剧的阿狸动画电影《阿狸·梦之城堡》先导片放映，在阿狸本命年生日会上首次曝光，成为了粉丝最大的惊喜!这也是阿狸继2D、3D动画播放量超过十亿次以后，第一次登上大银幕与观众见面。影片透过阿狸和小女孩新奇的视角，展现出了导演和编剧丰富的想象力和独特的世界观，为大家开启了一个温暖的童话 “新世界”。

　　

中国红小狐狸阿狸 迎来了他的12岁生日 业内 第3张


　　(《阿狸·梦之城堡》动画电影剧照)

　　走出国门，日本治愈类IP向阿狸发出邀请

　　作为坚持了12年的国产原创动漫形象，阿狸还拥有很多动漫界的小伙伴。最近火热的“社会人”小猪佩奇、“离家出走的”知乎刘看山和CP林无知纷纷在生日当天为阿狸送上了有趣又可爱的生日祝福。除了国内的小伙伴以外，阿狸在生日会当天还收到了来自日本方面治愈系IP小玉站长的邀请。

　　小玉原本是一只流浪猫，2007年在日本西部城市纪之川的电力铁路贵志站被任命为站长，小玉像公务员一样“值班”，吸引了不少游客前来一睹它的风采。虽然猫站长已经几代更迭，但它们纷纷恪守职责，陪伴着车站与来往的游客。小玉站长的作者小岛先生表达了对Hans的敬意和对阿狸的喜爱，为此，小岛先生特意录制邀请视频，向阿狸表达不能够携小玉一起来到现场为阿狸庆生的遗憾，并发出正式邀请，希望徐瀚(Hans)和阿狸可以去到和歌山做客。

　　

中国红小狐狸阿狸 迎来了他的12岁生日 业内 第4张


　　(生日会现场收到小玉站长的邀请信函)

　　中国红小狐狸，国产IP的优秀数据

　　历时12年，累计拥有超过2000万的线上粉丝，超过300万绘本销量，超过8亿次的2D动画累计播放量，超过2亿次的3D动画累计播放量，超过50亿的QQ表情包发送量，超过3亿的微信表情下载，超过10亿的使用量，超过260家线上合作平台，超过100家授权合作伙伴等，还囊括了亚洲动漫榜 2016年度最佳动漫形象、玉猴奖 2017年度最具商业价值十大动漫IP，华时代全球短片节东京站 樱桦奖等多个奖项。

　　阿狸12年间一步一个脚印获得的成绩，在国产IP中一直保持领头羊的地位，相信在今后的道路上，也能够代表国产IP走的更远。据悉，电影《阿狸·梦之城堡》还在全力以赴的制作过程中，它将为大家带来怎样的惊喜，我们拭目以待吧。

　　献给依然相信童话的你。

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