动画《京剧猫》马来西亚播出创佳绩 原创动画文化输出海外引共鸣

近日，一部代表中国文化的超级IP《京剧猫》在马来西亚Astro小太阳火热开播，令人振奋的是《京剧猫》在收视与口碑双收的同时，更引起马来西亚观众的热议。历时六年打造，以国粹京剧为核心，构建大胆的世界观，京剧猫用动画的形式进行中国文化的输出，，不仅实现了对中国文化传承的新解读，更成为一张熠熠生辉的“文化名片”，让世界观众感受中国文化的魅力。

收视突破1.9《京剧猫》用文化自信打动马来西亚观众

《京剧猫》在Astro一经播出，便迅速突破该时段的收视记录，走势直线上升，收视率高达1.9，不仅是在马来西亚，在其他地区也都引领了观剧热潮，更是获得业内人士的和媒体的广泛评价：“京剧猫这部动画片立意比较独特，传递了勇敢正义的价值观，制作水准精良，大小观众们都非常喜欢。”

作为一个充满中国元素的超级IP，能够被arsto认可，足以见得《京剧猫》的实力不容小觑， Astro小太阳是astro集团旗下唯一一家以儿童节目为主的电视台，位列马来西亚规模最大，收视排名第一的付费电视频道，而astro作为马来西亚集电视、广播、网络平台于一身的收视第一的媒体资源，覆盖了740万家庭的2100万观众，占马来西亚人口的73%。

第一季播出口碑爆棚 “星罗天团”深受孩子喜爱

每一部剧都有自己的生命，会自行和观众接触，产生一系列微妙的化学反应。《京剧猫》也不例外，环环相扣的紧凑剧情、震撼万分的世界观，勇敢又搞笑的“星罗天团”，让这群猫土勇士们深受大小观众喜爱。就连马来西亚小观众的家长们也表示，这是一部具有亲子教育意义的动画片，它记载了信念与成长，它是我与孩子沟通的纽带：“我每天都和我女儿一起收看京剧猫，实在太好看了。有时候她演白糖，我演中了混沌的京剧猫，被她打败。”

随着《京剧猫》的剧情的逐步深入，马来西亚网友对它的喜爱也是与日俱增。众网友一边等更新，一边持续在facebook、twitter等热门社交平台上参与讨论，还自发建立起#JingjuCats#的话题，此话题也是被频频转发，展现了 “星罗天团”超高人气和信念旅程的超强魅力。

优质IP 尽显实力，璀璨星空产业布局大放异彩

充满中国元素的京剧猫在马来西亚市场上越来越走红，的确，《京剧猫》不仅是一部目前海外动画市场上难得少见的好片，在国内也是一部有着全网点击超20亿战绩的寓教于乐的良心之作。

目前IP在产品的链条上，已经授权了游戏、图书、漫画、衍生品等多个领域，主题乐园、嘉年华、院线大电影也在紧锣密鼓的筹备中，《京剧猫》大电影的第一部预计也会在2019年与大家见面。公司创始人兼CEO杜刚阳表示“我们希望在观看《京剧猫》的时候，让全世界的孩子在享受动画带来乐趣的同时，培养好奇的思想、良善的心灵，以及勇敢的精神，对世界充满正能量，让小朋友能够在成长中找到真正的自己。”

此次《京剧猫》在马来西亚市场取得的不俗成绩，足以展现璀璨星空在海外市场的超强影响力，不仅满足了观众的期待，更是将中国文化展现的淋漓尽致，在未来，璀璨星空也会在海外市场进行深度布局，《京剧猫》将会被译制成多种语言，在北美、欧洲以及亚洲其他地区发行播出，让中国文化传递到全球各个角落。