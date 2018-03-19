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TAPTAP停止下载服务，还能去哪里下载好玩的游戏

业内 狼小狼 2018年03月19日 14:49
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    近期由于TapTap事件，Tap停止游戏下载服务。很多用户纷纷询问，哪里类似TapTap的平台可提供日常游戏下载。

　　今天便为大家整理一份市面上一直被大家所提及的平台名单，以供各位玩家挑选：

鲜柚游戏

新鲜“柚”爱，德才兼备。高手在这得到切磋，小白在这收获成长。旗下平台APP【有的玩】，整合了抖音热游、up推荐等游戏模，颇具特色。

TAPTAP停止下载服务，还能去哪里下载好玩的游戏 业内 第1张 

平台特点：

发现热门精彩游戏，特色游单自主创建，玩家社区交流分享。

TAPTAP停止下载服务，还能去哪里下载好玩的游戏 业内 第2张 

游品位

TAPTAP停止下载服务，还能去哪里下载好玩的游戏 业内 第3张 

作为被用户提及最多与TapTap对比的平台，坚持没有做游戏排行榜的它算是诸多平台中最不受“水军”因素干扰的。游品位实际上是最早做精品游戏推荐的，但是好像一直没有获得网易什么资源，规模一直没有taptap做的大。而对比taptap整体的专业评论氛围，游品位偶尔“逗逼”一点。

TAPTAP停止下载服务，还能去哪里下载好玩的游戏 业内 第4张 

(左摘选taptap评论区；右摘选游品位评论区)

从对外宣传的资源点上，游品位确实不像其它平台有着大量的宣传文稿，不过在相关讨论中不乏有其自来水的玩家偶尔会跳出来安利这个产品。

平台特点：

每日推荐一款高质量游戏

TAPTAP停止下载服务，还能去哪里下载好玩的游戏 业内 第5张 

种类丰富的游戏延展内容

TAPTAP停止下载服务，还能去哪里下载好玩的游戏 业内 第6张 

特色鲜明游戏玩家小组

TAPTAP停止下载服务，还能去哪里下载好玩的游戏 业内 第7张 

好游快爆

TAPTAP停止下载服务，还能去哪里下载好玩的游戏 业内 第8张 

APP中游戏标签为一大特色，大大小小可能近百个专题标签，一次性怼你连上，玩家可以通过喜好自行选择

TAPTAP停止下载服务，还能去哪里下载好玩的游戏 业内 第9张 

平台特点

维度鲜明的排行榜，丰富的游戏推荐，头条资讯展示。

TAPTAP停止下载服务，还能去哪里下载好玩的游戏 业内 第10张 

 

希望这份名单可以帮到大家！

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