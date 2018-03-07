性能提升！Wacom发布新一代影拓数位板

无论你有怎样的创意，Wacom新一代影拓数位板都能帮你找到创作、绘画和编辑作品的新方法，它的设置与使用非常简便，可提供三种独特的创意应用软件。借助Wacom新一代影拓数位板探索全新创意渠道！

如臂使指

Wacom新一代影拓数位板使用舒适，数位笔压感级别达到4096级，压感灵敏、无源压感笔技术，人体工学设计，低倾斜角度和平衡校准可提供精准的笔控，让你尽享自然创作。

时尚、紧凑、简约

Wacom新一代影拓数位板简约紧凑的设计，让您随时随地畅享如家般的工作环境。虽然外观简约，但质量丝毫不打折扣，经久耐用、功能强大。无边框创作区域为您提供更多桌面与创意空间。影拓数位板表面凹槽设计，可以放置数位笔，下面隐藏的四个快捷键能协助简单快速地进行绘画操控，此外，蓝牙连接模式方便一键连接到电脑。

贴心软件

提供三款卓越的创意软件，按照个人风格所需定制Wacom影拓新一代数位板。产品附赠创意软件，购买时，用户按照个人风格进行选择，三款软件分别是Corel®Painter®Essentials™6, Corel®Aftershot™3 和 CLIP STUDIO PAINT PRO*，这几款软件将为你的创作锦上添花，无论是创作漫画、电子水彩画或是为作品画龙点睛，这些软件都可助您释放创意激情。

*要想获得免费软件，请注册Warcom 账号并注册你的影拓数位板。

主要特色

·4096级压感数位笔，给来更精准的控笔体验；

·采用电磁感应输入技术（EMR-Electro-MagneticResonance）的免电池触控笔，小巧轻便，使用舒适；

·4.2 蓝牙连接，无需连线和插件；

·2个压感笔按键和4个自定义ExpressKeys™，让你舞动指尖完成操作；

·更宽的屏幕给您更多的创作空间；

·机身厚度8.8毫米，如智能手机一般轻便。

·赭石黑、薄荷绿和樱花粉三种配色，百搭各种环境。