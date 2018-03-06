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伊仔携X-TIME男团酷帅开show，新片引人期待！

业内 狼小狼 2018年03月06日 13:40

近日，卡通形象伊仔携手人气男子偶像团体X-TIME亮相来伊份2018新春团拜会劲歌热舞助演开工大吉

伊仔携X-TIME男团酷帅开show，新片引人期待！ 业内 第1张

 

X-TIME现场首支主打WE ARE RISINGSTAR，超燃的曲风、炫酷的Rap一开场就将全场气氛推向了高潮。人气超高的萌系伊仔也跟着小哥哥们一起嗨舞起来！

伊仔携X-TIME男团酷帅开show，新片引人期待！ 业内 第2张

 

随后《超级伊仔》动画片段也通过现场大屏幕发布，片中萌态可掬的伊仔家族，上演了星球奇遇记。片中伊仔活力，勇敢，乐观的一面，也让大家对今夏开的动画系列片《超级伊仔》充满了更多期待。

伊仔携X-TIME男团酷帅开show，新片引人期待！ 业内 第3张

 

 

据悉，由伊奇乐文化传媒（浙江）有限公司历时年精心打造的《超级伊仔》将在今年暑期于央视首播，随后将登陆全国各省市少儿频道与小朋友们见面。

    

伊仔携X-TIME男团酷帅开show，新片引人期待！ 业内 第4张

伊奇乐文化传媒（浙江）有限公司，作为零食巨头上海来伊份股份有限公司的全资文化子公司，秉承母公司匠心做好产品的品牌初心，倾心打造的52集动画系列片《超级伊仔》，还未播出，其精良的制作品质和丰富走心的趣味故事就获得了行业内的一致肯定。动画片还未播出就斩获国内动漫权威奖项玉猴奖”的2017年十佳新锐动画IP；同系列IP衍生的“伊仔系列表情” 也于2017年荣获新光奖的评委会特别奖。

 伊仔携X-TIME男团酷帅开show，新片引人期待！ 业内 第5张

   

伊仔家族目前已推出形象公仔，时尚家居，办公文娱类等全品类IP衍生品，期望随着今夏动画片的开播，伊仔给小朋友们带来更多的惊喜与欢乐！也期待伊仔家族推出更多丰富趣味的产品及影视作品。

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