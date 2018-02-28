2018昂西电影节中国单元征稿倒计时2天！

由上海视觉艺术学院主办的2018昂西国际动画电影节市场聚焦中国单元评选暨第三届中国动画人才扶持计划征稿已经进入倒计时！

距离最后截稿日期只有2天！

还没投稿的小伙伴要抓紧时间，再次提醒大家我们的截止日期是2018年3月1日。

昂西国际动画电影节（Annecy International Animated Film Festival以下简称昂西电影节）创立于1960年，影响力居四个国际A级动画节之首，也被誉为“动画奥斯卡”。 电影节每年评选出26个动画大奖，并举办世界最大的动画电影市场之一MIFA电影市场。MIFA电影市场设有包含世界动画单元在内的5个项目创投单元，每年参与创投单元的投资人及卖家多达400余人。

自2016年起，CULTUREVE法中文化交流协会联合昂西国际动画电影节举办MIFA世界动画创投单元的中国地区评选，大奖获得者将获得比赛基金，前往昂西电影节的国际机票当地住宿，并有机会获得法国NEF国际动画艺术家驻留中心为期1个月的项目孵化。

2018法国昂西国际动画电影节（Annecy MIFA）市场聚焦中国单元中国赛区评选暨第三届中国动画人才扶持计划，将于2018年1月至4月由上海视觉艺术学院主办。经过两轮评选，最终从入围项目中脱颖而出的优胜者，不仅能斩获大奖荣誉，还能得到前往法国Annecy MIFA电影市场的资金支持，在2018年6月的Annecy MIFA上，向来自世界各地的投资人分享你的优胜项目。

2018年赛程进度

作品征集：2017年12月1日—2018年3月1日

初评结果公布：2018年3月10日

Workshop：2018年4月2日—4月5日

颁奖典礼暨中法动画论坛：2018年4月6日—4月7日

法国昂西电影节相关活动：2018年6月11日—6月16日（地点：法国昂西）

优秀作品线下展示：2018年7月（地点：上海世博展览馆CCG EXPO）

2018奖项设置

中国动画人才奖大奖

名额：3

包含：最具艺术价值奖1人

最具商业价值奖1人

评审会特别奖1人

以上奖项的获奖选手将获得：

1）. 选送昂西国际动画电影节聚焦中国单元项目推介直接通道

2）. 与国内外创投资源面对面接触机会

3）. 中国动画人才奖项目发展基金（包含往返法国机票、昂西国际动画电影节期间住宿）

4）. 法国昂西电影节贵宾通行证

5）. 法国Fontevraud国际动画创作驻留中心1个月项目孵化资格

动画人才孵化基金

名额：10

基金奖旨在筛选具有潜力的创投项目，进行为期数日的国际大师Workshop，为筛选出昂西国际动画电影节最具潜力的创投项目作准备。

基金奖的获奖选手将获得：

1）. 为期4天，由昂西电影节评审、国内外动画大师亲自指导的Workshop （包含作品指导、路演指导等）

2）. Workshop期间食宿

报名方式

1.准备作品展示素材

准备1至3张作品截图和一份作品展示PPT。PPT请保存为PDF格式、中英双语版本，PPT中需附提交素材清单（上传文件名、内容注释）。注：作品展示应至少包括：封面封底，故事梗概，创作理念，人物设计，分镜，场景设计，作者（团队）简介，项目周期（时间表），制作预算，版权声明，小样网络链接，如有完整剧本、视频片段、音乐更佳。

2.准备作品简介

500字以内的作品简介(中英文)，用于填写投递作品表格。

3.上传作品及相关材料

将参赛作品内容上传至常用网盘文件夹（云盘、微云等）内，文件夹命名为“2018_ANNECY_作品名称_作品英文名称_导演名称”，内容中所含文件的名称应与PPT中提交素材清单保持一致。

4.获取分享链接及密码

作品上传网盘完毕，获取分享链接及密码。

5.完成报名表格

线上完成报名表格（具体投稿入口和参赛须知，请关注微信公众号”CULTUREVE法中文化”），并在表格中填入分享链接及密码。