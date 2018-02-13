龙马招财迎新春活动引风靡，玩家已展开疯抢阵势

作为一个专业的游戏平台，龙马国际娱乐近年来推出了不少的力作，同时也推出了很多给力的活动，得到了众多玩家们的一致青睐。此次，龙马国际娱乐又上线了新的活动——龙马旺旺招财迎新春活动。据悉，该活动已经在龙马网络游戏以及龙马手机游戏双端同步启动，为期一个月，引爆了玩家们的彻底疯抢。





究竟龙马招财迎新春活动是一个什么样的活动？为什么那么多玩家都被它吸引呢？为了解活动内容，记者采访了来自龙马国际娱乐的相关负责人。该负责人表示：“此次平台推出的龙马招财迎新春活动是迄今已来平台推出的众多活动中，力度相对较大、覆盖面相对较广、活动时间也比较长的热门活动之一。此次活动最大的亮点在于活动赠送的是现金红包。临近过年，大家都在各种抢红包。我们龙马平台也希望用这样的方式为玩家们送去新年的祝福，同时也应应景，让玩家们体验一下收红包的愉悦心情。”

此次活动赠送的现金红包是分层级的，层级不同，红包的金额也不同。红包共包含了四个层级，最小的红包也有68元。怪不得玩家们如此热情高涨。不过，记者也非常疑惑，这么大的活动是不是只有龙马国际娱乐的元老级会员或者指定的玩家才可以参加。

“这次活动并非个别性、针对性的活动，而是面向平台所有玩家推出的一个普惠活动。只要是龙马平台的玩家，无论是在龙马手机游戏中玩，还是在龙马网络游戏中玩，也不管是新玩家还是老粉丝，都可以参加活动。这也是平台为大家送上的新年礼物。”





值得一提的是，此次龙马招财迎新春活动历时1个月，每一周可以抢一个红包，累积可以参与四次红包活动，得到的现金红包可提现，充分展现出活动的诚意和真实性。而且，龙马国际娱乐推出的活动是可以叠加参与的，龙马招财迎新春活动与龙马168优惠可以同时享受，让奖励多得拿到你手软。





最后，该负责人表示：“龙马旺旺招财活动，与您欢庆新年，现金红包，优惠极致，祝您狗年兴旺行大运。”