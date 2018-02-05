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新春活动三连发，欧博金犬送礼钜惠来袭

业内 狼小狼 2018年02月05日 18:38
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辞旧迎新，在声声炮竹中，我们又到了一年一度的新春佳节。对于很多中国人来说，春节是最重要的一个节日，也是一家团聚休闲放松的好时节。对于游戏玩家们来说，春节是一个最放松最彻底地游戏时间。因为这时候很多游戏都会推出各种新春活动，惊喜奖励让游戏更尽兴。

这不，欧博为迎接新春佳节的到来，特推出了欧博金犬送礼活动，与欧博288优惠同步进行，让玩家们体验更加丰富的游戏和更刺激的奖励。

金犬送礼大出血，所有玩家均可参加

据悉，此次活动力度空前。作为一个非常专业的游戏平台，欧博多年来一直致力于推出各种精彩的游戏，并且与专业的游戏公司深入合作，共同推出精彩的活动和游戏。此次为迎接新春佳节，欧博推出了全新的欧博金犬送礼活动，最高8888奖金，所有玩家都可以参加，充分体现普惠的原则。

“为感谢所有玩家对我们的支持，这一次活动的力度是历年来最大的。首先，活动时间比较长，从2018年2月1日中午12:00起至2018年3月1日上午11:59，历时一个月的时间，一直持续到正月十五，让玩家们在整个春节期间都能享受活动优惠。其次，活动范围广，所有有账号的会员均可参加此活动，无论新老玩家都能参加。最后，活动力度大。三天连续签到达到标准，即可领取相应奖金，当周可领取最高金额8888”来自欧博平台的负责人详细介绍了活动的信息。

两大平台累计，奖励更加倍

当然，除了金犬送礼8888，财神让您发发发的大出血之外，两大平台游戏账户可累积计算；此外，活动期间如果累积有效充值可同时享有返额优惠。

也就是说，游戏活动提供了双重奖励机制。一方面新老用户登陆都可以有机会活动金币奖励，最高8888.另一方面还可以享受返额优惠，充值更划算，更有宝箱、礼品、装备各种惊喜豪礼等你来拿。这可是欧博平台有史以来最给力的奖励活动之一哦。

欧博金犬送礼、欧博288优惠，两大活动钜惠、多款精彩游戏，整个春节，让欧博给你送上不一样的游戏体验。

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