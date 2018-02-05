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三大元素火力全开，龙马空战世纪拯救不开心

业内 狼小狼 2018年02月05日 17:56
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对于游戏爱好者来说，能够有一款游戏集颜值、趣味、奖励于一体，那绝对是非常吸引人的。比如刚刚上线的龙马空战世纪，以超炫酷的画面、丰富多彩的游戏内容、精彩的游戏技巧、给力的游戏奖励得到了众多玩家们的青睐。最关键的是，它全新开展了一个不一样的战争世界，等你来征服。

三大元素火力全开，龙马空战世纪拯救不开心 业内 第1张

全景画面，你喜欢哪一个？

龙马空战世纪是一款全概率空战射击游戏，共设计有6个不同等级的游戏场景。每一个场景都是根据真实空战战场设计，全3D技术让画面更加逼真。据了解，龙马空战世纪采用了3D技术将画面全部设计为仿真战场画面，玩家们体验感更强，画面感更强，更容易有身临其境的游戏感觉。

六个场景仿照6个战场画面，不同的感觉不同的射击氛围，不同的游戏技巧，是游戏玩家和军事爱好者的最爱。

军事专题内容，拯救不专业

不同于常规的游戏设计，龙马空战世纪非常懂得维护游戏本身的质感。除了在画面上设计更逼真之外，在内容上也尽量回归军事题材的本质。据悉，龙马空战世纪在设计时专门整合搜集了从古今中外共83款战机，并收录从第一次世界大战至今共计超过100款的真实战机资料和历史说明专业性更强。

“以前的空战世纪都只是意义上的空战，实际上并没有任何空战的元素。而龙马空战世纪不同，它融合了大量军事元素，并且在设计技巧时也融入了自动锁定射击、弹无虚发等内容，我们在玩的时候更加尽兴。”一位游戏体验者对于龙马空战世纪给予了非常高的评价。

游戏奖励超前，让游戏更尽兴

一个合格的游戏，必须有非常诱人的奖励。龙马空战世纪正式上线，优惠极致。平台不仅推出了龙马168优惠等给力的促销活动，同时游戏本身还有非常高概率的奖励机制。各个场景皆有机会出现BOSS战机，玩家击落BOSS战机后，画面将会落下四个宝箱，宝箱中除了有分数加倍，更有机会赢取JACKPOT大奖！

三大元素火力全开，龙马空战世纪拯救不开心 业内 第2张

作为一个致力于为玩家提供乐趣的平台，龙马平台多年来提供了多款精彩纷呈的游戏，赢得了众多玩家的青睐。临近春节，龙马空战世纪也将火力全开，给大家一个不一样的精彩世界。

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