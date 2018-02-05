《我爱二次元》第二季启动 坚持“穿越”只因热爱

当我们忙于奔走，总有人不忘初心。

你的身边是不是有这样一群人，让你“不敢”轻易和他们做朋友：因为，他们一旦选择，就会死心塌地;他们追逐梦想，不畏艰辛;他们不愿长成乏味的大人，对世界有着最纯粹的向往;他们渴望舞台，都曾梦想着“自导自演”演绎心中的最美的形象……

对他们来说，“二次元”的世界就是心中的“诗和远方。”

恰好，这份渴望和热爱有一个舞台愿意一起承载去温暖、去包容。

2018年1月29日，由腾讯视频、络水传媒联合打造的全国首档二次元达人秀的《我爱二次元》第二季正式启动海选招募!

2017年夏，《我爱二次元》“穿越”而来，以总播放量超3.4亿、单集弹幕高达15万惊艳收官。节目还吸引了陈赫、孙艺洲、李艺彤、岚陵萧萧声等众多明星、骨灰级COSER大神参与其中，展现了五彩斑斓的二次元世界，也吸引了不少人纷纷“入宅”。

“我爱二次元”已经不仅仅是一档节目，一句口号，而是一种信念和坚持，一种热爱和梦想。《我爱二次元》第二季，舞台、阵容将全面升级，你可以和你所崇拜的骨灰级大神共同追梦，发现和你一样爱着二次元的明星嘉宾，这个舞台就是为身怀梦想、会唱、跳、演、武、编、道、造……热血的你倾情准备。

这些所有的灯光舞台和荣耀，眼泪和汗水，汇成一个共同的名字就是“热爱”。纯粹为了自己心中的热爱而努力，仅此而已。“

目前节目网上报名通道已经开启!关注微信公众号《呼啦星的我爱二次元》进入报名渠道。线下海选也即将开启，敬请关注官方微博微信，第一时间获取报名信息。最终入围的选手不仅能获得现金奖励为梦想助力，还可以进入二次元偶像梦工场，成为新生态艺人，闪耀二次元的星空!

梦想都有点疯狂，更是珍贵而不容易拥有，但同时生活也给了我们选择权，守护并坚持着自己所热爱的人和事。你是否愿意将这份实现梦想的机会，分享给更多同样有热爱的人?

2018，让我们一起爱上二次元!