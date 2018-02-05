《声临其境》边江惜败郑凯，献声《Butlers~千年百年物语~》反备受期待

即将于今年4月放送，由中国浅夏动漫和KADOKAWA(日本角川)与APLUS共同合资打造的动漫新番《Butlers~千年百年物语～》(原作《男神执事团》)，日前刚公布了第二弹PV以及声优阵容。而唯一向外公布的中方声优----边江，更是在2月3日播出的《声临其境》中亮相，作为节目中首次加盟的专业配音演员，这位“专业男神”情话满满、甜化全场。

《Butlers~千年百年物语～》男主神宫司高马中文声优边江

男声男神综艺首秀，人气明星望而“声”畏

《声临其境》自开播以来，便以其独特的“声音PK”模式，吸引了众多演艺圈的声音大咖参与，最新一期不仅请来了张若昀、娄艺潇、郑凯三位人气明星，还首次邀请专业配音演员、在二次元呼声颇高的边江大大加盟栏目。

无论是《三生三世十里桃花》深情款款的夜华、或是《何以笙箫默》中温文尔雅的何以琛、亦或是大热游戏《恋与制作人》中的周棋洛，都被边江千变万化的声线塑造的深入人心。

在节目边江小试牛刀，演绎了霸气怒吼的《海上牧云记》中的牧云笙;随后又捏着喉咙演绎了《魔戒》中夸张怪异的斯密戈。仅仅第一个环节表演后，便让在场其余三位大咖张若昀、娄艺潇、郑凯三位望而“声”畏，纷纷尿遁而走调整状态。

边江在《声临其境》中为了声音更具冲力而压低身体

助力《Butlers~千年百年物语~》，魅力男声出演校园男神

除却边江在《声临其境》中的表现令人惊喜，节目中还有一枚隐形彩蛋更是令人惊讶：和边江一样同为北影毕业的师弟张若昀，在2015年出演了网剧《男神执事团》，饰演男主角“杰”;而边江今年也将为《Butlers~千年百年物语~》(原作《男神执事团》)中男主角神宫司马高(原作“杰”)的中文配音。

(《Butlers~千年百年物语～》(原作《男神执事团》)男主神宫司马高角色设定)

《Butlers~千年百年物语~》是由中国浅夏动漫与日本角川社共同出资打造，将于今年4月中日同步放送，日前已经公布了PV动画和声优名单，男主神宫司马高(原作“杰”)的日语声优是被粉丝昵称为“达子”的铃木达央。

铃木达央

在知名声优不胜枚举的日本，铃木达央层两次获得BL声优赏，在女性心目中是当之无愧的“男神”; 而边江作为“男神专业户”， 几乎每个角色都在播出时成为女性粉丝的“老公”。男主的中日声优都是女性最喜爱的“恋爱的声音”。更不用说日语声优名单中赫然在列的佐藤拓也、前野智昭、丰永利行等人。中文声优一个边江就已经是所有人的老公了，如果“边杰”大旗再立起来，是什么效果?似乎现在便可以预见，这部《Butlers~千年百年物语~》在4月上映后，所有女性又要换老公了。

《Butlers～千年百年物语～》的故事讲述了头脑明晰、眉清目秀、只要一个爽朗的微笑就能俘获妹子芳心的学生会会长神宫司高马与多才多艺、温柔敦厚、因为会在拿铁里画猫头鹰图案而深受女性欢迎的咖啡店店员羽早川翔，这两位美男子竟是超越时空的宿敌?被称为Butlers的充满魅力的角色交织，异能力战斗与嬉闹的学园轻喜剧将在今春展开。千年的血缘与百年的十年，在现今交错。

角川社作为日本一线版权集团，手握各种类型作品的版权，却偏偏要和中国共同制作这部由过慢改编的《Butlers～千年百年物语～》，足见原作是女性向作品中不可多得的精品。再加之日本动漫行业成熟的工业体系创作，相信《千年百年物语》即将成为年度最受欢迎的女性向动漫也未尝可知，一起拭目以待。



