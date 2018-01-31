龙马空战世纪正式上线，你的航炮上膛了吗？

近日，来自龙马平台的龙马空战世纪游戏得到了众多网友的青睐和积极参与。很多网友表示很久没有玩过这么有意义的游戏。而一些新闻媒体，也对游戏基于了非常高的评价。那么，龙马空战世纪凭什么能够得到这么高的支持度？下面，我们就近距离走进这个游戏。

我们只为乐趣

据了解，龙马空战世纪是一款以空战作为题材的全概率射击游戏。它通过全新概率射击游戏结合拟真的战机与动画设计，让千万军事迷沉醉于翱翔空中的射击快感！而与普通的空战游戏不同的是，龙马空战世纪融合了很多的军事元素和背景。比如，游戏中精心设计搜集了古今中外共83款战机，这些战机都是曾经出现在真实战场中的，并非虚拟而成；此外，主创团队还收录从第一次世界大战至今共计超过100款的真实战机资料和历史说明，就连游戏场景也是利用3D技术模拟真实战场所设计。从这一方面来说，游戏的质感很专业。

“我们希望打造一款集乐趣爱好于一体的游戏，参与这个游戏不仅仅为了获得奖励，还能够满足自己对于军事对于游戏的爱好和乐趣。”来自游戏的设计负责人表示。

奖励多多值得期待

当然，作为龙马空战世纪重磅推出的游戏，龙马空战世纪正式上线，优惠极致，游戏中设计了很多的奖励机制，并且配合平台龙马168优惠。让很多玩家体验到了乐趣与奖励并存的畅快感。

“我们游戏的各个场景皆有机会出现BOSS战机，玩家击落BOSS战机后，画面将会落下四个宝箱，宝箱中除了有分数加倍，更有机会赢取JACKPOT大奖！惊喜不断，奖励不断。”游戏负责人介绍，玩家只要掌握一定的游戏技巧，比如善于运用自动锁定功能，善于利用高等级航炮，那么就有很大的机会击落boss战机，赢得游戏大奖。此外，参与平台游戏还可以通过龙马168优惠得到装备、宝箱等其他奖励，值得期待。

精彩刺激的世纪之战现已上线，您准备好了吗？