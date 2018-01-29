金木觉醒！喰种世界再临

2014年，一部名为《东京喰种》（又名《东京食尸鬼》）的动画快速的席卷了整个动漫圈， 金木研在动画中一直是一个矛盾的角色，前期的懦弱展现出了他一路上的成长经历，直到他遇上了利世小姐，开启了“悲剧”的序幕。

“你还有办法，继续当被伤害的那一方么。”

金木被壁虎折磨的濒临崩溃之时，来自金木内心世界中，利世小姐的话语让金木开始觉醒没金木最终终于说出那句：“敢夺去我容身之处的人，我决不轻饶！”

最终，金木觉醒，亲口说出了那句-我是喰种，看着觉醒为白发之后的金木，笔者感觉到了强者的气息。

因为之前壁虎的种种虐待，反而极大的刺激了金木的复原能力，就在壁虎要准备舍弃现在的基地，来杀死金木时，觉醒为白发的金木，却展开了自己张开了自己的赫子，舍弃了软弱的自己，和壁虎展开了一场搏斗，最终金木战完全觉醒，战胜了壁虎，也意味着战胜了过去的自己。

带着对《东京喰种》这样的理解，笔者接触到了最近已经全平台上线的《东京喰种》正版授权动画《东京战纪》，在一开始的过场动画中，就完美还原了觉醒后的白发金木和壁虎的经典战斗，笔者在这里可以操作白发金木和壁虎进行战斗，白发金木的赫子打击在地板上厚重感的打击感以及地板破裂的效果都做的十分还原到位，壁虎疯狂的攻击力让笔者不自觉的加重了按键，直到最终走到战胜壁虎的精彩一幕。

战胜壁虎，在《东京战纪》中只是一个故事的开始，整个游戏中除了高度还原的日常关卡之外，更有着超多酷炫玩法，可以聊天约战的喰场对决，直面未知敌人的极限挑战，以及强大的世界boss独眼之枭，在战斗的时候拳拳到肉的打击感和畅快感，都让笔者种真实战斗在喰种世界的感觉，在这样多样精彩的玩法之下，主角金木研也从黑发的过去走向了白发觉醒的真实自我。

觉醒后的强大白发金木，将于1月30日在游戏中开启相关活动，玩家可以在游戏内体，验到为金木觉醒活动，特别定制的限定剧情副本，也可以通过完成相关游戏内的任务、日常剧情副本和特别玩法（世界boss、捕食场、竞技场）等来获得“金木兑换币”积满一定的金木兑换币即可获得白发金木碎片，并用于之后合成白发金木角色以及该角色的升星。

同时，《东京战纪》的官网内还同期开启了一系列的福利活动，如体验助力金木觉醒的H5小游戏、关注微博微信可获得助力礼包等，在体验白发金木之前，各位可以先前往官网助力白发金木觉醒赢取游戏福利哦！