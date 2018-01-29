Hi, 请登录

富坚义博都点赞的国漫《拾又之国》全彩条漫首上线！

业内 狼小狼 2018年01月29日 10:35
标签：     

　　2018年开年，一部由日本国宝级漫画富坚义博亲自点赞，风靡日本的超人气国漫作品以全彩条漫的形式在国内重磅上线。这部作品就是来自于国内知名少年漫画家第年秒（代表作《长安督武司》、《5秒童话》）的《拾又之国》。

富坚义博都点赞的国漫《拾又之国》全彩条漫首上线！ 业内 第1张

　　《拾又之国》快看漫画专题页上线

　　《拾又之国》讲述的是超能力少年在神秘圣洲上的冒险故事，输出至日本“少年JUMP+”平台后，集英社编辑赞不绝口，引起海外SNS平台热议，作者本人也被誉为“富坚义博接班人”。其后这部作品发行了多国语言单行本，更登上了日本电视台的漫画推荐栏目JumPolice。日本国宝级漫画家富坚义博和岛袋光年更是亲自出场打call。

富坚义博都点赞的国漫《拾又之国》全彩条漫首上线！ 业内 第2张

　　《拾又之国》获得日本国民级漫画家富坚义博称赞

　　除了《拾又之国》，第年秒更是凭借原创漫画作品登陆世界发行量最大的漫画杂志《周刊少年JUMP》的首位非日籍漫画家！

富坚义博都点赞的国漫《拾又之国》全彩条漫首上线！ 业内 第3张

　　首部登陆《周刊少年JUMP》的国漫作品：《多米诺杀手》

　　此次《拾又之国》以彩色条漫形式重磅归来，不同于之前上线的黑白页漫，更符合国内读者阅读习惯。这是翻翻动漫结合国内外漫画市场做出的国漫推广布局之一，也是优秀原创国漫作品多形式呈现的新模式！

　　在翻翻动漫的大力推动下，第年秒的《5秒童话》、《拾又之国》等多部作品实现同步连载于翻翻动漫旗下漫画APP“漫画行+”和日本集英社漫画APP“少年JUMP+”，在海内外积攒了人气与口碑！2016年“JUMP FESTA 2017”现场还公布了《拾又之国》动画启动，集英社将直接参加动画制作委员会！

富坚义博都点赞的国漫《拾又之国》全彩条漫首上线！ 业内 第4张

　　《拾又之国》在“JUMP FESTA 2017”展出

　　在海外获得佼佼成绩，结合现下国内越来越成熟的漫画市场，翻翻动漫也做出了一个大胆的尝试——以全新彩色条漫形式呈现《拾又之国》！结合当下国内漫画市场最火爆的“条漫”形式，将《拾又之国》超燃的冒险故事增添色彩渲染，推出全新彩色条漫登陆快看平台！这一大全新改编，不仅为了适应国内粉丝的阅读习惯，达到最佳的阅读效果，也是漫画《拾又之国》的一种全新诠释！

富坚义博都点赞的国漫《拾又之国》全彩条漫首上线！ 业内 第5张

　　《拾又之国》登陆快看漫画

　　近年来国漫不断发展，漫画的呈现形式也逐步丰富，“条漫”在国内被越来越多的粉丝接受并喜爱，优秀的黑白国漫作品也开始尝试“条漫化”。一直以来，翻翻动漫就致力于原创国漫作品的创作和推广，诞生了《翻漫画》、良筑良作漫画基地、新星杯故事型原创漫画大赛等子品牌，为漫画产业输出源源不断的优秀漫画作品。

富坚义博都点赞的国漫《拾又之国》全彩条漫首上线！ 业内 第6张

　　《翻漫画》2017年末巨制·新星杯10年经典作品集

　　此次，《拾又之国》全新彩色条漫登陆快看平台，也是翻翻动漫迎合漫画市场做出的一大尝试，将优秀的热门IP作品通过多样的形式呈现，以全新的姿态让国漫的魅力在海内外绽放！

　　相信日后翻翻动漫会将更多优秀的国漫作品通过页漫、条漫等多种形式在国内外进行多向推广，让更多的小伙伴通过更多的漫画形式认识到国漫的魅力！

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，最新的动漫资讯、活动情报一网打尽，致力于打造国内最新、最快的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论