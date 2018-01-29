富坚义博都点赞的国漫《拾又之国》全彩条漫首上线！

2018年开年，一部由日本国宝级漫画家富坚义博亲自点赞，风靡日本的超人气国漫作品以全彩条漫的形式在国内重磅上线。这部作品就是来自于国内知名少年漫画家第年秒（代表作《长安督武司》、《5秒童话》）的《拾又之国》。

《拾又之国》快看漫画专题页上线

《拾又之国》讲述的是超能力少年在神秘圣洲上的冒险故事，输出至日本“少年JUMP+”平台后，集英社编辑赞不绝口，引起海外SNS平台热议，作者本人也被誉为“富坚义博接班人”。其后这部作品发行了多国语言单行本，更登上了日本电视台的漫画推荐栏目JumPolice。日本国宝级漫画家富坚义博和岛袋光年更是亲自出场打call。

《拾又之国》获得日本国民级漫画家富坚义博称赞

除了《拾又之国》，第年秒更是凭借原创漫画作品登陆世界发行量最大的漫画杂志《周刊少年JUMP》的首位非日籍漫画家！

首部登陆《周刊少年JUMP》的国漫作品：《多米诺杀手》

此次《拾又之国》以彩色条漫形式重磅归来，不同于之前上线的黑白页漫，更符合国内读者阅读习惯。这是翻翻动漫结合国内外漫画市场做出的国漫推广布局之一，也是优秀原创国漫作品多形式呈现的新模式！

在翻翻动漫的大力推动下，第年秒的《5秒童话》、《拾又之国》等多部作品实现同步连载于翻翻动漫旗下漫画APP“漫画行+”和日本集英社漫画APP“少年JUMP+”，在海内外积攒了人气与口碑！2016年“JUMP FESTA 2017”现场还公布了《拾又之国》动画启动，集英社将直接参加动画制作委员会！

《拾又之国》在“JUMP FESTA 2017”展出

在海外获得佼佼成绩，结合现下国内越来越成熟的漫画市场，翻翻动漫也做出了一个大胆的尝试——以全新彩色条漫形式呈现《拾又之国》！结合当下国内漫画市场最火爆的“条漫”形式，将《拾又之国》超燃的冒险故事增添色彩渲染，推出全新彩色条漫登陆快看平台！这一大全新改编，不仅为了适应国内粉丝的阅读习惯，达到最佳的阅读效果，也是漫画《拾又之国》的一种全新诠释！

《拾又之国》登陆快看漫画

近年来国漫不断发展，漫画的呈现形式也逐步丰富，“条漫”在国内被越来越多的粉丝接受并喜爱，优秀的黑白国漫作品也开始尝试“条漫化”。一直以来，翻翻动漫就致力于原创国漫作品的创作和推广，诞生了《翻漫画》、良筑良作漫画基地、新星杯故事型原创漫画大赛等子品牌，为漫画产业输出源源不断的优秀漫画作品。

《翻漫画》2017年末巨制·新星杯10年经典作品集

此次，《拾又之国》全新彩色条漫登陆快看平台，也是翻翻动漫迎合漫画市场做出的一大尝试，将优秀的热门IP作品通过多样的形式呈现，以全新的姿态让国漫的魅力在海内外绽放！

相信日后翻翻动漫会将更多优秀的国漫作品通过页漫、条漫等多种形式在国内外进行多向推广，让更多的小伙伴通过更多的漫画形式认识到国漫的魅力！