葛亚达与《灵邪记》：“老”动漫人的“新”动漫路

近日，《灵邪记》主创团队八维玄景融资说明会暨《灵邪记》与腾讯视频签约发布会在北京召开。

八维玄景并非炙手可热的一线团队，甚至对于大多数国产动漫爱好者来说有些陌生，但《灵邪记》测试样⽚一经推出，就获国家级奖励、腾讯视频的签约以及如潮的好评弹幕，这也充分说明了市场对这部动画的期待。

如此广受期待的动画，到底从何而来，八维玄景的动漫人，是怎样走上这样一条动漫路的呢？

赤子之心的“年轻态”

对于动漫产业来说，葛亚达是一位“老人”，又是一位“新人”。已有20余年音响工程相关工作经验的他，在动漫内容领域却怀有着初创的热情和赤子之心。

据了解，八维玄景娱乐科技(北京)有限公司董事长兼创始人葛亚达先生，从事音响工程20多年。曾持国家话剧院剧场、青岛大剧院、北京市新少年宫剧场音响系统的设计、安装；参与CCTV多档综艺节目的音响系统设计安装及录播、直播的制作。2014年，他成功跨界少⼉文化娱乐领域，作为出品人投资的大型原创儿童音乐剧《八尾猫传奇》，为舞台设施建设企业传统盈利模式向文化创意产业新型盈利模式的转换做出了大胆的尝试。

葛亚达认为：如果能够在业内形成积极的文化影响力，使更多的企业家投身于自主民族文化创意产业，原创戏剧将得到全面的发展。由此，葛亚达组建了由专业人士构成的八维玄景团队，发力动漫内容产业。

在创业历程中，葛亚达对网络动漫内容有所接触，但接触过程中他发现，对于中国的动漫受众来说，少有青少年榜样题材的动漫作品。

“我们就想打造国漫英雄。以前不论青少年还是青年，看的都是美国英雄拯救世界。我们想通过国产动画片，来树立中国自己的英雄，青少年的中国榜样。”

榜样力量打造英雄精神

怀着对动漫内容产业的赤诚热情，葛亚达及其八维玄景团队打造了他们的第一部原创动漫内容作品——《灵邪记》。

《灵邪记》是一个非常传统的故事：随着邪恶生物的重生复仇，无名警探满多卷入一系列时空旅行迷局，惊心动魄的生死历险后，千年恩怨的真相逐渐被解开，自此，正义的英雄迷惑于何去何从。

采用正义与邪恶的力量交锋，其价值观光辉，在普遍信仰缺失的时代更为吸引着观众。《灵邪记》下重拳打磨了剧本之外，八维玄景结合了全新的动作捕捉技术及游戏引擎制作应用，不仅有效提高制作⼒，还较市场成本降低⼀半，有力支撑了已斟酌打磨许久的好剧本。

对于中国动漫的未来，葛亚达充满期许。他认为：“现在国内动漫行业正处于一个蓬勃发展的阶段，而2018年，有可能正是动漫内容创作的大爆发之年。但是目前为止，高水准的动漫剧还不太多。希望大家都去做良心剧，以良心剧来获得观众的真爱。”

笔者认为，剧本的核心竞争力，在剧情之外，其格局与感染力，才是真正打动人心的，对于动漫爱好者来说，会在车田正美笔下画风清奇的圣斗士星矢那里留下感动，也愿意忍受富坚义博的后期的简笔画，仅仅是因为那些激动人心的故事，那些心目中永存的英雄。

从这个角度来看，那些怀着赤子之心投入到国产动漫内容创业中的人们，又何尝不是另一种英雄？