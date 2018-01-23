Hi, 请登录

《东京战纪》安卓公测今日开启！正版喰种世界的最强战斗已经打响！

业内 狼小狼 2018年01月23日 11:36
标签：       

《东京战纪》是由万代南梦宫与数字天空共同研发的东京喰种正版3D战斗手游，今日已经开启全平台公测，玩家可在各大应用商店下载。在上周开启iOS公测后，广泛玩家热烈好评，并获得苹果商店新游推荐，从今天开始，安卓玩家也可以进入11区的世界里，变身喰种或喰种搜查官，感受守护的力量，变身最强的存在，开启最火热的战斗！ 

《东京战纪》安卓公测今日开启！正版喰种世界的最强战斗已经打响！ 业内 第1张 

忠实还原动画 只为真实喰种体验

在人气动画《东京喰种》中，看似平常的都市东京中确隐藏着以人类为食的“喰种”。原本是一个普通大学生金木的命运因一场意外事故而改变，成为了半喰种，《东京喰种》的故事由此展开。

《东京喰种》正版授权的3D战斗手游《东京战纪》为了还原最真实的喰种世界，游戏制作组进行了一次次的测试修改，力求完美复刻原著世界观。为了让玩家能够从进入游戏就能体验到原汁原味的感觉，从片头动画回顾动画情节，巅峰战斗中重现金木与壁虎的经典战斗场景，到水晶大厦喰种事件，再到钢筋掉落事件，制作组将剧情分配到每一个关卡，游戏节奏紧凑，步步还原。制作组还特别邀请到为神代利世配音的知名CV花泽香菜进行旁白配音，经典的剧情加上“利世”小姐的声音，不禁让玩家觉得自己也化身为金木，重新开始这段“蜕变”之旅。

 

用心打磨细节 　《战纪》完美呈现

在制作人物模型时，为了能在还原动画的基础上更加体现出游戏内角色的鲜活和灵动性，美术组在每一个细节上都力求完美，不管是人物战斗时人体的自然细节反应，还是站立时专属的待机动作。甚至是头发弯曲的角度，服装贴身与否的现实效果，都不厌其烦的修改了数十次。参与过以往测试的玩家想必知道，制作组对雾岛董香的赫子进行多次优化改善。制作组力求完美的还原赫子最真实的表现效果，提高玩家体验，多次和动画对比优化后，才最终呈现出现在的赫子效果。

为了打造游戏战斗令人热血沸腾的打斗感，测试组更是下了一番心血。每一个游戏场景都是美术组根据动画原型来设计的，高速公路上翻到的警车，街边摇摇欲坠的路灯，都是制作组多次修改后完美还原出战斗后的场景。

《东京战纪》安卓公测今日开启！正版喰种世界的最强战斗已经打响！ 业内 第2张 

游戏组的核心成员也都是《东京喰种》的粉丝，他们用自己双手和时间的雕琢，诉说着自己对心中《东京喰种》的热爱和敬意。

《东京战纪》安卓公测今日开启！正版喰种世界的最强战斗已经打响！ 业内 第3张 

打造多样玩法 　最强集结等你来战

《东京战纪》不只是根据剧情设置章节关卡，还推出了很多特色挑战。极限挑战、捕食场等玩法可以快速获得游戏资源。还有大乱斗，3V3攻防战等实时对战玩法等你来挑战自我，成为最强玩家。而想要成为最强玩家，养成功课必不可少。玩家可以通过多种途径收集碎片可以强化角色的战力。此外，强化装备，角色觉醒，等级提升，提高星级，技能训练都是不可忽视的重要方法。东京战纪，最强集结等你来战，快来开启你的战纪强者之路吧！

 

《东京战纪》安卓公测今日开启！正版喰种世界的最强战斗已经打响！ 业内 第4张 

亲身体验喰种世界 开启属于你的强者之路

相信喜欢《东京喰种》的玩家不会错过亲自体验喰种世界的机会。《东京战纪》完美的打造了一个真实的喰种世界。原班CV加入为游戏增加听觉震撼，每一句话都给玩家强烈的感觉，仿佛回到当时那个熟悉的世界中。游戏关卡剧情不仅仅只是打败boss的单一玩法，而是根据动画剧情设计的不同内容。时而守护好友英良永近，时而和四方先生一起“采购食材”，时而躲避喰种搜查官的追捕。多元的关卡设计让玩家仿佛身临其境，进入游戏与心爱的角色组成最强战队一起作战迎敌。

要额外说明的是，关于预约礼包，内测充值返利等福利规则，请参见官网，公众号或微博的相关公告。

喰种和喰种搜查官们将与你一同携手共战。化身为你的最强战队，在《东京战纪》中开启属于你的强者之路。

《东京战纪》安卓公测今日开启！正版喰种世界的最强战斗已经打响！ 业内 第5张 

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，最新的动漫资讯、活动情报一网打尽，致力于打造国内最新、最快的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论