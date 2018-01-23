《东京战纪》安卓公测今日开启！正版喰种世界的最强战斗已经打响！

《东京战纪》是由万代南梦宫与数字天空共同研发的东京喰种正版3D战斗手游，今日已经开启全平台公测，玩家可在各大应用商店下载。在上周开启iOS公测后，广泛玩家热烈好评，并获得苹果商店新游推荐，从今天开始，安卓玩家也可以进入11区的世界里，变身喰种或喰种搜查官，感受守护的力量，变身最强的存在，开启最火热的战斗！

忠实还原动画 只为真实喰种体验

在人气动画《东京喰种》中，看似平常的都市东京中确隐藏着以人类为食的“喰种”。原本是一个普通大学生金木的命运因一场意外事故而改变，成为了半喰种，《东京喰种》的故事由此展开。

《东京喰种》正版授权的3D战斗手游《东京战纪》为了还原最真实的喰种世界，游戏制作组进行了一次次的测试修改，力求完美复刻原著世界观。为了让玩家能够从进入游戏就能体验到原汁原味的感觉，从片头动画回顾动画情节，巅峰战斗中重现金木与壁虎的经典战斗场景，到水晶大厦喰种事件，再到钢筋掉落事件，制作组将剧情分配到每一个关卡，游戏节奏紧凑，步步还原。制作组还特别邀请到为神代利世配音的知名CV花泽香菜进行旁白配音，经典的剧情加上“利世”小姐的声音，不禁让玩家觉得自己也化身为金木，重新开始这段“蜕变”之旅。

用心打磨细节 《东京战纪》完美呈现

在制作人物模型时，为了能在还原动画的基础上更加体现出游戏内角色的鲜活和灵动性，美术组在每一个细节上都力求完美，不管是人物战斗时人体的自然细节反应，还是站立时专属的待机动作。甚至是头发弯曲的角度，服装贴身与否的现实效果，都不厌其烦的修改了数十次。参与过以往测试的玩家想必知道，制作组对雾岛董香的赫子进行多次优化改善。制作组力求完美的还原赫子最真实的表现效果，提高玩家体验，多次和动画对比优化后，才最终呈现出现在的赫子效果。

为了打造游戏战斗令人热血沸腾的打斗感，测试组更是下了一番心血。每一个游戏场景都是美术组根据动画原型来设计的，高速公路上翻到的警车，街边摇摇欲坠的路灯，都是制作组多次修改后完美还原出战斗后的场景。

游戏组的核心成员也都是《东京喰种》的粉丝，他们用自己双手和时间的雕琢，诉说着自己对心中《东京喰种》的热爱和敬意。

打造多样玩法 最强集结等你来战

《东京战纪》不只是根据剧情设置章节关卡，还推出了很多特色挑战。极限挑战、捕食场等玩法可以快速获得游戏资源。还有大乱斗，3V3攻防战等实时对战玩法等你来挑战自我，成为最强玩家。而想要成为最强玩家，养成功课必不可少。玩家可以通过多种途径收集碎片可以强化角色的战力。此外，强化装备，角色觉醒，等级提升，提高星级，技能训练都是不可忽视的重要方法。东京战纪，最强集结等你来战，快来开启你的战纪强者之路吧！

亲身体验喰种世界 开启属于你的强者之路

相信喜欢《东京喰种》的玩家不会错过亲自体验喰种世界的机会。《东京战纪》完美的打造了一个真实的喰种世界。原班CV加入为游戏增加听觉震撼，每一句话都给玩家强烈的感觉，仿佛回到当时那个熟悉的世界中。游戏关卡剧情不仅仅只是打败boss的单一玩法，而是根据动画剧情设计的不同内容。时而守护好友英良永近，时而和四方先生一起“采购食材”，时而躲避喰种搜查官的追捕。多元的关卡设计让玩家仿佛身临其境，进入游戏与心爱的角色组成最强战队一起作战迎敌。

要额外说明的是，关于预约礼包，内测充值返利等福利规则，请参见官网，公众号或微博的相关公告。

喰种和喰种搜查官们将与你一同携手共战。化身为你的最强战队，在《东京战纪》中开启属于你的强者之路。