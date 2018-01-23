《威比斯达》画风多变，猛兽型动漫不再是男娃专属

作为家有宝贝女儿的年轻妈妈，和其他妈妈最热衷的话题就是探讨各种幼儿教育话题、各种绘本，各种动漫，等等，久而久之，对这方面的关注和鉴别能力也日渐增长。

前两天，一位年轻妈妈在微信群里面说，她家的小男孩在看《威比斯达》——一部猛兽型动漫，她担心里面宣扬暴力，让其他妈妈把下关。当我听到猛兽型动漫时，第一反应是这部剧应该不会是女儿喜欢的类型，但为了帮助这位妈妈，我也决定去腾讯视频上搜来鉴定一下。

晚饭的时候，我无意提起《威比斯达》，结果女儿居然说她知道威比斯达，而且还蛮喜欢，说班上的其他女同学也在看。

这一下让我更加警觉，觉得更有必要认真看看把把关了。

看了几集，令我惊讶的是，《威比斯达》这部猛兽型动漫中除了火力全开高大威猛的威兽人莱昂，还有众多软萌可爱的形象。实际上，威星人在剧中都是以各类可爱的动物形象出现，有兔子护理师蕾妮、老鼠驾驶员普奇、熊熊机械员鲁特以及狗狗队长库斯。

在我的认知里，男生与女生的审美观念有较为明显的区别，尤其是处于幼龄阶段的男娃女娃。

到朋友家里去，如果满眼尽是““变形金刚”、“恐龙”、“超人”，不难猜到，他家孩子是个男孩儿。再对比自己家，画风则完全不同，“小猪佩奇”、“芭比娃娃”、“熊大”以及“熊二”随处可见。

《威比斯达》中，除了有男孩子偏爱的打斗场面和猛兽形象，还有小女孩钟情的可爱形象。我以前一直以为这两种画风的影视作品应该是彼此独立存在不相融的，但《威比斯达》将这两种画风融合在一部影视作品中，无疑是扩大了受众群体，突破了猛兽型动漫适合男孩的固定思维。

在这方面，编剧还是下了一番功夫来实现。

从软萌可爱的画风切换到猛兽打斗的画风，中间通过地球人小迪来进行过渡，在暴猛兽出现时，萌族威星人就会收到提示，便会召唤驭兽师小迪前去迎战，画风跟随着小迪和威比斯达的变身而切换到兽与兽之间的打斗场景，既不突兀也不尴尬。

从软萌可爱这类画风来分析，兔子护理师蕾妮的形象以粉红色为基调，满足了小女生的心理需求，粉红色往往是女生喜爱的颜色。老鼠驾驶员普奇长着呆萌的两颗门牙，既幽默又可爱。熊熊机械员鲁特长着像鸡冠一样的头发，十分有趣，酷似现在我们所说的“杀马特”发型，十分有趣。狗狗队长库斯颇有一番领导风范，有责任心、有担当的他穿着蓝色的衣服，小女孩对这样的设定会油然产生一种亲近感。就整个萌族画风来说，编剧从她们的角度出发来设定角色形象，迎合了低龄女娃的心理需求。

除了软萌可爱的外表形象，萌族威星人们还有甜美有趣的配音。蕾妮的配音软萌甜腻，与低龄女娃的声音类似，普奇的配音短促尖锐，颇有老鼠的感觉，风趣幽默，鲁特的配音淳朴憨厚，很是可爱。

从整体来看，这种软萌可爱的画风在剧中还是很和谐的，并未显得出戏。无论是从外表还是配音来看，《威比斯达》中都有不少软萌可爱风，这应该是吸引小女孩关注的最大原因。





从猛兽打斗这类画风来分析，出现的暴猛兽全是威猛、高大，凶恶、暴力的形象，暴猛兽往往拥有自己的一项专属技能。例如，暴猛兽法戈锐特属于沙漠高热型猛兽，他拥有的技能就是口中喷射超高温熔焰火弹，焚烧一切，又譬如剧毒牙兽属于深海剧毒型猛兽，他拥有的技能是口中能喷射剧毒液，污染海水制造毁灭。





而威比斯达·莱昂是威狮的形象，他的出现往往为了与暴猛兽打斗，消灭暴猛兽，每一集中的这一场景也是男孩儿最期待的，还时常模仿莱昂打斗时的动作。





《威比斯达》巧妙地融合了这两种画风，对扩大受众群体起到了一定的作用，也打破了“猛兽型动漫只适合男孩看”的说法，小女孩们在观看这部影视剧的同时，还可从中学习到男娃的勇敢无畏心理，就像我家的小女孩，现在居然有时会蹦出“拯救地球”的豪言壮语。我想，这对小孩子的性格养成，其实是很重要的一环。