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iOS玩家破百万，《边境之旅》今日全平台公测

业内 狼小狼 2018年01月19日 11:28
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　　山川湖海，唯美旅途，网易徒步生存经营手游《边境之旅》今日迎来全平台公测!首发短短一周，已有超过100万旅行者涌入新大陆开启旅途。

　　百度链接：https://pan.baidu.com/s/1eTKaulG 密码：yqiw

　　腾讯视频https://v.qq.com/x/page/c053508pzl8.html

　　《边境之旅》与Lofter携手推出#To Be Wild#疯狂旅行团，现最热目的地斐济揭晓，更有KOL卢思浩与你一起去“野”!

　　iOS玩家破百万，《边境之旅》今日全平台公测 业内 第1张

　　【iOS玩家破百万，唯美治愈旅途】

　　《边境之旅》1月12日在App Store首发，截止今日共有1091311名玩家踏上旅途。玩家需要扮演一位有故事的拾荒者，一路当中通过拾取素材从而生存并制作道具(衣服、生产工具等)，并在达到小镇后建立自己的房屋家庭。当然，你也选择离开继续踏上旅程。

　　iOS玩家破百万，《边境之旅》今日全平台公测 业内 第2张

　　这款产品选择了生存+经营的混合玩法，之中又带有不少的沙盒合成元素。玩家需要扮演一位有故事的拾荒者，一路当中通过拾取素材从而生存并制作道具(衣服、生产工具等)，并在达到小镇后建立自己的房屋家庭。当然，你也选择离开继续踏上旅程。

　　iOS玩家破百万，《边境之旅》今日全平台公测 业内 第3张

　　【疯狂旅行团最热斐济，卢思浩同行】

　　《边境之旅》联合LOFTER举办现实版疯狂旅行团，带你去世界的边境，给平庸生活中的自己一次去“野”的机会。疯狂旅行团共推出最热、最野、最冷三条线路，并有来自不同领域的三位神秘嘉宾同行。

　　iOS玩家破百万，《边境之旅》今日全平台公测 业内 第4张

　　后续我们将通过活动选出一名幸运玩家，踏上某一条极致边境之旅。今天最热目的地揭晓——是位于南太平洋中心的斐济，蔚蓝海洋和明媚夏日，这条线路果然火热!最具人气的青年作家卢思浩将是与你同行的旅伴，追求浪漫、热爱生活的他一定会为我们带来难忘的旅行回忆。

　　【全平台公测，三大福利活动】

　　“登录7日，套装奖励送送送”“呼朋引伴，争做新大陆引路人”“镇民协力，小镇排名一争高下”三大福利活动正在火热进行中。连续登录7天，你便能获得极受玩家欢迎的“原谅色”套装，无耐久的限量小精灵服饰，实在是萌新出行必备。

　　iOS玩家破百万，《边境之旅》今日全平台公测 业内 第5张

　　同时，每个玩家可在旅途中拍摄照片，制作明信片分享，每张分享给好友的明信片都会带有您的专属邀请码，好友进入《边境之旅》，并使用邀请码之后，您和他/她都会获得奖励。活动期间引路人成就点数奖励的钞票数翻倍哦。

　　iOS玩家破百万，《边境之旅》今日全平台公测 业内 第6张

　　【虎牙直播助力，带你看唯美风景】

　　如果看到这里的你对《边境之旅》仍充满好奇，或十分想获得游戏高手指点，那虎牙的直播活动你一定不愿错过。今晚8点至10点，虎牙先锋团资深主播——年末将前来助阵，化身旅行达人，教你如何在野外生存。前往直播间，和年末一起看游戏里的唯美风景。

　　山川湖海，唯美旅途，立刻下载《边境之旅》，来场说走就走的旅行。

　　

　　关于《边境之旅》

　　《边境之旅》是一款徒步生存经营手游，由英国22cans开发，网易游戏发行。玩家将踏上一场奇妙而温暖的治愈旅途。纸片画风小众清新，细腻原声直击心扉。探索浩瀚无边新大陆，领略绵延风景。通过收集和制作，充实主人公的行囊，搭建独一无二的家园。砍树伐木，猎捕野兔，贴近真实旅行的新颖玩法一路常伴。露营地中的自由贸易，欣欣向荣的小镇，给你前所未有的社交体验。

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