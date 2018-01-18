一步一风雷，虚拟偶像And2girls安菟获最具投资价值音乐团队奖

不久前，北京结束的第二届中国娱乐产业年会得到了社会各界的关注。大会上And2girls安菟荣获最具投资价值音乐团队奖，成为虚拟偶像领域中获此殊荣的“第一人”。对于And2girls安菟而言，拿到这样的奖项也意味着进一步实现了自己的社会价值。

同时在本届大会上，And2girls安菟的两位成员留歌、夏行美担任主持人并引来所有人的目光。作为国内新生的虚拟偶像团体，And2girls安菟拿到该项大奖可谓是实至名归。

技术内容并举，安菟成行业翘楚

And2girls安菟由北京蜜枝科技有限公司研发，基于Virtual Andrimeda虚拟演播技术推出混合媒体偶像女团企划，团队由五位成员组成，分别是留歌，风霁月，乐颜，白小葭，夏行美。And2girls安菟从2017年7月首次通过全息演唱会出道后引来出色的反响，随后多首原创歌曲受到粉丝推崇。And2girls安菟目前在业内吸引到数万粉丝的关注，并且线下专辑在短时间内即销售一空。另一方面，主线故事漫画《幸运的星》在全网阅读量达到数百万，成为最具潜力的偶像漫画。五位成员 “能歌善舞”，现阶段在动漫、音乐等方面已经取得了骄人的成绩。

在大会现场，蜜枝科技演示了And2girls安菟打破虚拟现实壁垒的技术成果并赢得热烈的掌声。与初音未来、洛天依等以往的虚拟偶像不同，她们采用了较为前卫的互动技术。其中虚拟现实和实时互动的结合，正是虚拟偶像未来发展的全新方向。所以And2girls安菟的出现意味着我国在该领域实现技术层面的领先。

跳出固有思维，实现多维度发力

据悉，And2girls安菟采用了蜜枝科技前期斥资3000万打造的Virtual Andrimeda技术。基于这一项虚拟现实技术，安菟能把幕后真人CV的动作、声音、情感都映射到台前，以二次元虚拟形象这种更容易被年轻人接受的方式展示出来。从本质上来说，这是完全两套体系，相比较其它歌姬，安菟更富有情感，也更富有温度。安菟的种种黑科技，展示出了我国虚拟偶像领域的强大力量，并推动了相关产业的发展进程。蜜枝科技表示将会和世界一流的动画制作团队进行合作，并且未来会继续在动画和手游方面进行深入发展。

And2girls安菟向广大观众展示了蜜枝科技在内容和技术方面双管齐下的成果。另一方面，And2girls安菟也颠覆了人们对于虚拟偶像传统的“冰冷”印象。And2girls安菟可以害羞的回答问题、可以和观众定下粉丝约定，从过去“冰冷”的虚拟偶像变成贴心的“邻家少女”。跳出固有思维实现多维度发力，可以说蜜枝科技提出的这种虚拟偶像互动理念已经成为现阶段国际领先的标准体系，并且有关行业未来将会在这一方向进行深入的探究。

本次大会的圆满结束意味着And2girls安菟在业内将会产生更加深远的影响。同时可互动模式的虚拟偶像势必会成为2018年行业的整体发展方向。