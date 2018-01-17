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科普中国推出《酷杰的科学之旅》电子书 开启科普阅读新时

业内 狼小狼 2018年01月17日 22:29
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　　2018年1月11日-13日，中国科学技术出版社(科学普及出版社)携科普中国品牌旗下的原创动漫IP《酷杰的科学之旅》等科普系列的图书参展北京图书订货会。展厅现场，除了动画片《酷杰的科学之旅》的播放外，广播剧的视听体验也在如火如荼的进行。作为科普数字化和原创IP全产业链开发的践行者，酷杰动画主创团队始终致力于优质IP的深度运用，以实现业界优秀科普IP全方位开发阵地为目标孜孜以求。

　　

科普中国推出《酷杰的科学之旅》电子书 开启科普阅读新时 业内 第1张


　　中国文化进入繁荣发展的黄金期大时代环境下，“文化自信”渗透到社会主义文化强国建设的方方面面。科普中国品牌旗下的酷杰动画团队始终坚持以合作搭平台，以内容拓通路，推动中国动画走出去，为中国原创科普动漫行业的文化输出点亮星火，成就燎原之势。此次动画片《酷杰的科学之旅—森林探险》及同名电子书亮相2018北京图书订货会少儿馆奇趣科学馆，基于动画片前期的市场宣传，吸引了许多读者前来咨询。人来人往的中国科学技术出版社展厅里，工作人员与参观者、行业人士的交流络绎不绝。

　　

科普中国推出《酷杰的科学之旅》电子书 开启科普阅读新时 业内 第2张


　　近年来，在文学、动漫、影视、游戏等领域优秀IP受到极大的关注，原创版权成为文化创意市场的核心竞争点之一。动漫领域精品IP动画层出不穷的时代，创作主题也开始向科普市场倾斜，并逐渐涌现大量优秀科普原创内容，也因为动漫形象的可塑性及运用空间的宽广，在图书、广播剧、儿童舞台剧、大电影、周边衍生品等全产业链开发层面的适应性良好，从而使优质的科普内容有了丰富的形象承载和故事演绎，为科普文化的多样性发展提供源源不断的动力。

　　

科普中国推出《酷杰的科学之旅》电子书 开启科普阅读新时 业内 第3张


　　在此契机下，酷杰动画团队不遗余力地推进多元化、深入型全IP开发产业链的构建，为科普原创IP开发新生态一直笔耕不辍。酷杰动画负责人认为，在IP全新运作模式下，一个跨越影视、出版、舞台、周边等在科普文创生态产业链正在不断融合完善。而酷杰动画正以自身优质IP为导向打通文化创意产业与原创科普知识价值输出的全新通路。新生态的产业链各端口不再是简单交易，而是深度互动的开发重造过程，来保证科普动画IP的价值在各产业领域的充分开发、优质传播，为中国原创科普动漫IP走出国门贡献我们的初心。

科普中国推出《酷杰的科学之旅》电子书 开启科普阅读新时 业内 第4张

　　《酷杰的科学之旅—森林探险》是酷杰系列动画第一季，经过北京地铁投放、科普中国平台投放等一系列线上线下传播获得良好口碑，并实现小范围内的话题热度，也入围获得多项全国奖项。目前，作品制作团队协同产业链各端，形成图书出版、广播剧、儿童舞台剧、周边产品开发等文创产业领域的全线开发，首发动画IP以新颖的故事呈现一改往日科普动漫刻板陈述的窠臼，让科普知识在欢笑、好奇、冒险中“润物细无声”。

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