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《东京战纪》今日iOS首发，优质IP如何叱咤衍生品市场

业内 狼小狼 2018年01月16日 14:26

        2018年1月16日，国内ACGN衍生品的行业先驱者御座的黄山（微博）和御座工作室，先后发布了一段与《东京战纪》手游合作拍摄的纪录片。记录下了精品IP《东京喰种》衍生品BJD的诞生过程，以及御座的黄山（微博）用匠心制作BJD，用BJD输出思想的美学追求。

       在刚过去不久的第二届二次元未来峰会上，御座的黄山（微博）就精品IP、专业匠心和ACGN衍生品之间的紧密关系发表了讲话。他提出，我们应该关注ACGN衍生品和精品IP之间的有效结合，用专业的匠心去生产二次元消费者接受和喜爱的衍生品，才能去谈盈利，去谈竞争，去谈未来。由此可见，精品IP和专业匠心，在ACGN衍生品的发展过程中起着至关重要的作用。

《东京战纪》今日iOS首发，优质IP如何叱咤衍生品市场 业内 第1张

御座的黄山（微博）在三文娱二次元峰会

 

精品IP为衍生品市场奠基

        御座的黄山（微博）费尽心力争取到官方IP正版授权的《东京喰种》就是一个典型的案例。作为在日本名噪一时的精品IP之一，《东京喰种》因其独特的哥特式暗黑风，在二次元用户群中受到了热烈的追捧。平凡的主人公被改造成半人半喰的身体，绝望地在夹缝中寻求生存的方式。残酷与希望并存的世界观，血腥和温情同在的故事线，各具鲜明特色的人物，紧紧抓住了当下年轻人追求个性、叛逆又迷惘的社会心理，在以热血王道番为主流的ACGN中冲出了一条邪道之路。IP粉人数众多，忠诚度也相当高，为衍生品市场的固定消费者奠定了一个较为庞大的基数。

《东京战纪》今日iOS首发，优质IP如何叱咤衍生品市场 业内 第2张

御座的黄山（微博）个人主页

 

        然而，《东京喰种》这个精品IP下产出的ACGN衍生品却不多，市场一直处于有市无货的尴尬境地。除了官方出品的几个角色手办以外，就只有去年上映的真人版电影了。在第一季动画完结漫画又宣布停载的那段时间，这一IP全靠粉丝的同人产出才勉强在竞争激烈的二次元市场中存活了下来。可以说，《东京喰种》的IP市场严重缺乏衍生品的支撑，亟待进一步的开发。

《东京战纪》今日iOS首发，优质IP如何叱咤衍生品市场 业内 第3张

《东京喰种》动画


专业匠心为衍生品精雕内核

        独具慧眼的御座的黄山（微博）正是看中了喰种IP的这一现状，同时考虑到喰种的暗黑美学与RINGDOLL品牌调性的契合度，耗时两年，终于拿下了《东京喰种》的IP授权，随后便埋首于设计制作主人公金木研和人气角色唄先生的BJD。他坚持亲手绘制BJD设计图，亲手为BJD塑形拉筋，亲手雕刻娃身上的每一处纹路，用设计输出美学，用作品传达思想，精心打造出了符合喰种精神内核的两款高质量衍生品。

        历数RINGDOLL品牌合作过的国内外IP，从《爱丽丝梦游仙境》到《黑执事》，从《盗墓笔记》到《大圣归来》，每一个BJD都承载着御座的黄山（微博）的对美学的追求，对生活的思考。御座的黄山（微博）认为，手作正是手作人秉持匠心追寻自身价值的一种体现。所以，他明确表示不会用冰冷的机械建模塑形，拒绝靠3D打印机进行批量生产，坚持亲手为每一个BJD赋予不同的外貌和个性，用绝美的作品向世人展示自己的才华与梦想。参考他以往与IP合作时设计制作的BJD，相信同样诞生于匠心中的金木研和唄先生一经推出，也将受到业内的高度关注和IP粉们的热烈欢迎。

《东京战纪》今日iOS首发，优质IP如何叱咤衍生品市场 业内 第4张

御座的黄山（微博）制作的BJD金木研


IP+匠心，官方正版授权手游上线

        不难看出，御座的黄山（微博）的御座工作室在ACGN衍生品的生产中始终坚持以精品IP为基、以手作匠心为核的发展之路。同样有官方IP正版授权的手游《东京战纪》，也是一款诞生于精品IP和专业匠心的全新衍生品。

        《东京战纪》完全根据原作剧情还原，CV方面钉宫理惠、花泽香菜、花江夏树等完全忠实原作的配音，策划团队历经数百个日夜的精心打磨，用心塑造出一个个精致而还原的模型。策划们根据人物关系和剧情发展，在众多角色之间设置了不同的连携功能。为了贯彻“原汁原味”的准则，地图和关卡的设计也基本遵循着漫画原著的时间线，通关后还有可能解锁动画的后续剧情。整个制作团队尊重IP、力求为玩家带来畅玩感的专业精神，与御座的黄山（微博）的理念不谋而合。两者的合作既是水到渠成的商业合作，也是国内ACGN衍生品行业发展的必然结果。

        东京喰种正版授权手游《东京战纪》今日iOS 首发！相信这款兼具精品IP基石和专业匠心内核的游戏不会让玩家们失望，值得期待。

《东京战纪》今日iOS首发，优质IP如何叱咤衍生品市场 业内 第5张

《东京战纪》官网界面

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