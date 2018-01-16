有情感的虚拟偶像，And2girls安菟引领智能时代

对于六间房创始人刘岩来说，在技术加速迭代和消费者观念不断变革的时代下，娱乐市场即将正在面临巨大的变迁。他认为，虚拟偶像或许将成为行业最大的IP。在这样的背景下，刘岩推出了具有实时互动能力的虚拟偶像团体And2girls安菟。

我们不难发现在传统娱乐圈发展的同时，多元化变革已经成为一项重要的体现。相关媒体表示，目前中国市场上有26名虚拟偶像及组合。仅过去一年的时间里，就出现14名虚拟偶像。可见在互联网时代，虚拟偶像与人工智能的结合成为吸取流量和粉丝的重要手段。

专家指出，未来一段时间虚拟偶像将会全面过渡到智能化时代，单纯靠脸已经无法满足人们日益增长的需求。

虚拟偶像将注入情感与灵魂

对于刘岩来说，他们要做的事情并不是打造一个虚拟网红或者虚拟明星。而正确的思路是实行头部IP的策略，这样通过渠道和内容让流量实现增长势必会突破传统局面的封锁形成全新的市场格局。当然我们可以发现，在这种情况下虚拟偶像的热度也会随之增加并迅速形成粉丝团体。2018年同将会成为IP大年，因此And2girls安菟在市场的定位就是进一步实现IP的增长。目前IP已经成为行业的支撑点，创新和发展都是以其为基础。由于近几年的技术发展，我们可以看到该行业整体正在持续进行平行化探索局面。智能领域的升级，也成为该行业迅速走上新高点的重要方向。

由于消费者对于内容和需求的不断升级，加强了人们低于优质内容的审美和定位。所以我们可以看出，在这种局面下对于PGC的要求也越来越严格。蜜枝科技前期斥资3000万并且青睐行业最出色的团队，更完美的实现了这一切的发展。相对于此前的初音未来和洛天依，And2girls安菟最大的区别就是加入了情感和灵魂。很显然，她们也会成为新一代的二次元载体偶像。

高端技术将促使行业发展

刘岩表示，初音未来和洛天依核心技术在当下已经显得有些落后。正是因为这样蜜枝科技将重心放在了技术的研发和应用上，目前And2girls安菟一整套的技术都是由蜜枝科技打造并且已经申请7项专利。诸如一整套名为Virtual Andromeda的虚拟现实呈现技术，把幕后CV的动作、声音、表情都映射到台前。而“一点心动”(Touchlive)和“星空契约”(Virtualsig)的虚拟偶像实时互动功，让虚拟偶像变“虚”为“实”。例如粉丝上台索要签名，旁边就会直接打印出来并且送给这位粉丝。很显然普通的偶像明星可以做到的事情And2girls安菟都可以做到。以增强现实为基础，让And2girls安菟加入情感需 求，这也是初音未来和洛天依没有做到的事情。

在2017年7月份，And2girls安菟初次亮相在广大粉丝面前时，随即收获了较为出色的口碑。目前And2girls安菟已经为行业内带来全新的变革，很显然将会进一步领衔发展方向。