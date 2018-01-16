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玩的就是情怀，欧博街头霸王魅力不可挡

业内 狼小狼 2018年01月16日 12:49

有经历过的小伙伴们肯定都还记得街头霸王这个游戏，它曾经风靡整个市场，是当时街机游戏中男女老幼都喜欢的一款。今天，经典再现！来自欧博娱乐平台的欧博街头霸王游戏正式上线，将带领所有玩家重温经典，一起寻求美好和快乐的记忆。

玩的就是情怀，欧博街头霸王魅力不可挡 业内 第1张

熟悉的画面，情感因素很强


Yoga Fire、Tiger、Tiger Uppercut、Uppercut...这些熟悉的语言你们还记得吗？每当这些声音响起，我们都会不由自主想起那些经典的角色。在欧博街头霸王游戏中，这些角色再一次齐聚到一起，为玩家们营造了一个充满趣味性和画面性的游戏环境。


与传统的街头霸王不同的是，欧博街头霸王利用了最先进的3D技术来设计画面和场景，颜色绚丽、形象逼真，非常吸睛。而且，游戏人物完全是以3D形象活跃在人们面前，动作活灵活现，场景逼真生动，玩家们非常容易就能够身临其境。作为上世纪非常经典的游戏，欧博街头霸王赚足了玩家们的情感，让新老玩家、男女老幼都愿意体验。


轻快的节奏，操作很简单


还有一个非常值得关注的是，欧博街头霸王并没有像传统游戏那样节奏压抑、充满暴力，反而节奏相当轻快。它虽然是格斗主题，但是游戏操作很简单，只要在基本游戏转出连续3个或以上的分散图案，就能触发免费游戏，获得大奖。

玩的就是情怀，欧博街头霸王魅力不可挡 业内 第2张

而且，据了解，欧博街头霸王延续了欧博多金多奖的传统，免费游戏重复触发高达300次。在这三百次免费游戏中，玩家不需要投入，只要免费游戏时任意位置出现3个或3个以上的指定图案，玩家就可以获得相应的奖励。相当于这些是完全免费的。这样高的奖励机制的确吸引玩家们跃跃欲试。


据了解，欧博街头霸王是欧博与AG平台联合推出的节日馈赠。欧博街头霸王游戏简单易懂、奖励多多，更有AG新平台合作圣诞狂欢活动即将推出，所有游戏尽享极致优惠，最关键的是，还有欧博288优惠强势加入，这个节日我们跟这些经典的游戏角色一起狂欢吧！

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