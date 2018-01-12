苹果官方推荐！《边境之旅》疯狂旅行团今日开启

网易徒步生存经营手游《边境之旅》现已上架App Store，获得苹果官方主打推荐及新游推荐！并将于1月19日迎来全平台公测。游戏今日公布全风景视频，前往官网下载游戏。

视频：

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《边境之旅》与LOFTER携手推出现实版疯狂旅行团，将游戏中的旅行体验带入现实，让每颗向往远方的心得到释放。

【携手LOFTER，“野”起来】

《边境之旅》联合LOFTER举办现实版疯狂旅行团，带你去世界的边境，给平庸生活中的自己一次去“野”的机会。唤醒内心的野心，保持你的少年心气。究竟哪些目的地是最热、最冷和最野的究极代表呢？点击链接 http://i.lofter.com/post/4a3a_1206dad5 参与LOFTER官方竞猜，猜中目的地线路的用户不但有机会赢得实物礼品，还有可能将2个疯狂旅行团出行名额收入囊中！

旅伴是决定旅途质量的重要因素，他们陪你一起领略世界奇观，共同经历途中的酸甜苦辣，疲惫或快乐，正如《边境之旅》中玩家之间一次次暖心的邂逅。而疯狂旅行团中，来自不同领域的三位神秘嘉宾将和你一起去“野”，官方将在接下来的每周五陆续公布目的地和嘉宾。

【App Store主打推荐，独立佳作】

由教父级游戏制作人Peter Molyneux操刀，《边境之旅》在海外先后摘下“App Store年度十佳游戏”“App Store最美游戏”等桂冠。在网易的推动下，游戏终于进入中国与广大玩家见面，奉上一场充满惊喜的奇妙旅途。并在首发当日拿到App Store主打推荐，可见其受青睐程度。

《边境之旅》绝对是一款再简单纯粹不过的游戏。这里没有令人挠头的高深操作，在精致开放的边境世界，一根手指上下滑动屏幕就可以开启流浪汉在新大陆的奇异冒险。

【趣味玩法，还原旅行体验】

边境之旅全程长达5000km，你将经历形形色色难忘的人和事物。最让新手头疼不已的是身上那容量有限的背包，总是很快就被材料和食物装满。对于有收集癖的玩家来说，不忍心丢弃包里的东西，那就要多花点心思摞放物品了。

身在路上，玩家还要关注眼下的体力值。一旦体力不支饿倒在路上，费劲气力装满的背包将散落一地。有趣的一幕也将发生：路过你的旅人可以趁机捡走你的物品一走了之，也可以选择善意地给予你食物援助。这种细小设定在不失幽默感的同时，也恰到好处地洞察了人性。

【唯美画风，治愈细腻原声】

游戏画风独树一帜，采用低多边形（lowpoly）方式描绘出了一个五彩缤纷的世界。炊烟袅袅的营地，浪漫的紫色薰衣草花田，白雪皑皑的万里雪原，在黑夜中熠熠生辉的萤火……超过300个憩息地，几十种迥异的地形风貌，总有让人慢下来的力量。同时，音乐是旅行的绝佳搭档，《边境之旅》中的悠扬细腻的原声伴随每个人启程。

【小镇社交，旅行不再孤单】

发奋努力收集材料制作道具，加入无数次交易赚取利益，成为镇上的土豪，是一种十分励志的玩法；当然，什么也不做，在山川湖海间随意漫步，也是一种选择。

与陌生旅人擦肩而过点头问好；和同伴开启传送带上的限时交易；和邻居共同努力打造欣欣向荣的居住地。通过花样互动，结识同样热爱旅途的伙伴。

扫码下载《边境之旅》，出发吧，来场说走就走的远行。

关于《边境之旅》

《边境之旅》是一款徒步生存经营手游，由英国22cans开发，网易游戏发行。玩家将踏上一场奇妙而温暖的治愈旅途。纸片画风小众清新，细腻原声直击心扉。探索浩瀚无边新大陆，领略绵延风景。通过收集和制作，充实主人公的行囊，搭建独一无二的家园。砍树伐木，猎捕野兔，贴近真实旅行的新颖玩法一路常伴。露营地中的自由贸易，欣欣向荣的小镇，给你前所未有的社交体验。