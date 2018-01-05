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《爱吃拉面的小泉同学》领跑1月新番

业内 狼小狼 2018年01月05日 10:54
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美少女+拉面，双份的青春滋味重叠在一起……《爱吃拉面的小泉同学》领跑1月新番！

日本新年刚过，1月新番大潮即将来袭。率先开播的《爱吃拉面的小泉同学》可以说是令人惊喜的存在。

《爱吃拉面的小泉同学》领跑1月新番 业内 第1张

冷淡而沉默，不和他人亲近的神秘转学生，小泉同学。她其实是每天追求着美味拉面的拉面专家……！？

《爱吃拉面的小泉同学》领跑1月新番 业内 第2张

原作为鸣见Naru在《Manga Life STORIA》（竹书房）等好评连载中的美食漫画，2015年曽改编为真人影视剧在富士台播出，不过这个题材，果然还是更适合动画呢~

只有二次元里才会出现，金色长发微微卷起的女高中生，在漫天飞舞的樱花雨中道出的"喜欢"……青春满载！

《爱吃拉面的小泉同学》领跑1月新番 业内 第3张

虽然告白的对象是拉面。

值得一提的是，第一话中小泉同学到访的"拉面二郎·三田本店"和"天下一品"都是真实存在的人气拉面店。

"拉面二郎"以超大的分量和独具个性的点单方式，开创了"二郎系拉面"，在日本拉面爱好者中有着独特的地位。

《爱吃拉面的小泉同学》领跑1月新番 业内 第4张

还原度120%的二郎拉面

发源于京都的"天下一品"则以浓厚鸡汤为招牌特色，汤底的个中门道由小泉同学娓娓道来。

《爱吃拉面的小泉同学》领跑1月新番 业内 第5张

拉面有（不止）4种汤底，你知道吗？

尽管在本质上是非常"核心向"的本格美食番，对于观众来说，看点可不止"拉面"。

《爱吃拉面的小泉同学》领跑1月新番 业内 第6张

曾经制作过《天才麻将少女》的Studio五组，在"如何画出可爱的女孩子"上表现炉火纯青，小泉同学平时的冷淡高雅、吃完面时的幸（gao）福（chao）表情，让人只想和悠一起感叹"实在是太可爱了！"

《爱吃拉面的小泉同学》领跑1月新番 业内 第7张

实在是太可爱了！

热衷于平民食物的竹达彩奈、在美少女面前展现出满满"男友力"的佐仓绫音，在本片中可谓本色出演。

《爱吃拉面的小泉同学》领跑1月新番 业内 第8张

《爱吃拉面的小泉同学》领跑1月新番 业内 第9张

竹达彩奈、佐仓绫音本色出演

双马尾JK中村美沙的声优鬼头明里在去年播出的《欢迎来到实力至上主义的教室》中出演堀北铃音一役而崭露头角，据说本人在生活中也很喜欢拉面！？未来的表现值得期待。

至于"委员长"高桥润的声优原由实，更是和拉面颇有渊源&mdash;&mdash;她在《偶像大师》里出演的四条贵音，就是让众人为之惊叹的拉面达人。

《爱吃拉面的小泉同学》领跑1月新番 业内 第10张

鬼头明里、原由实在"东京拉面Show2017"

不仅声优，《小泉同学》的音乐也是可圈可点。在《超时空要塞Delta》里出演芙蕾雅·薇恩的铃木实里，自本片OP实现SOLO出道；爱称"铃果"的她第一次以个人歌手的身份站在台前；演唱过《吹雪》的西沢幸奏这次带来了rap风的轻快乐曲，配上别具匠心的ED画面，自有一番魔性。

最后带来的一个意外是，国内播出的版本还带有日清旗下"拉王"系列杯面的广告。

《爱吃拉面的小泉同学》领跑1月新番 业内 第11张

预告结束后突然出现的动画场景，还以为进度条抽了……

去年的合味道x"银魂"特别口味杯面还令人记忆犹新，这次是否会推出小泉同学味道的杯面呢……？嗯，当然是说《爱吃拉面的小泉同学》动画里出现的口味啦！

《爱吃拉面的小泉同学》领跑1月新番 业内 第12张

"重现日本豚骨拉面风味"的拉王杯面，投食美少女的话能让她露出和小泉同学一样满足的表情吗？

《爱吃拉面的小泉同学》领跑1月新番 业内 第13张

和服的小泉同学也超可爱！

《爱吃拉面的小泉同学》1月4日起，每周四晚7点开播！

官方还在国内开设了微博、微信，感兴趣的可以关注一波~

微博：@爱吃拉面的小泉同学

《爱吃拉面的小泉同学》领跑1月新番 业内 第14张

没有在深夜放送真是官方的良心……

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