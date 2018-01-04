“天南地北过大年”活动接力上线 冰城迎来《美食大冒险》

元旦跨年刚过，精彩接连来袭。2018年1月5日，由《美食大冒险》团队策划主办的“天南地北过大年”线下主题活动将在冰城哈尔滨松雷商业南岗中心店拉开帷幕，届时一票儿凭真功夫闯荡美食江湖的人气动画角色将会打破次元壁现身冰城，与广大粉丝一起欢度元月！

天南地北三城联合过大年

“天南地北过大年”活动每一站都根据所选城市的当地特色定制了新鲜有趣的新年活动。在广州站中，《美食大冒险》主题活动作为万胜广场周年庆中的一个核心环节单独亮相，而哈尔滨站则是全程围绕“跟着美食一起大冒险”的主题，通过别出心裁的游戏互动设计，让粉丝获得不同于以往新年活动的独家体验。

哈尔滨站精彩活动汇集

首先，哈尔滨站的核心环节是在松雷商场中庭区域以《美食大冒险》IP形象为原型所设置的主题纸梦乐园，汇集了一系列寻宝探秘的创意活动，并首次公开展示了限量版及概念版的周边产品，游客们可以在童话世界中闯关赢好礼，体验亲子互动的乐趣以及不同地域的美味风情。

譬如，专为喜欢自拍的游客设置的实景合照环节，便通过实景1:1再现动画场景，让你仿佛置身动画片中与我们的主人公一同周游世界领略各地美食。还有闯关集印章赢好礼活动，凡参与闯关者，都会获得一张英雄贴，而美食乐园内共设置7个游戏关卡，游客每通过一个关卡可以盖一枚印章作为证明。集齐7枚印章兑换《美食大冒险》主角斗斗的精美周边礼品。

活动期间，凡到场关注主办方微信公众号即可获得限量版《美食大冒险》电影预告冰箱贴一枚，先到先得送完即止。此外，还有超大型动画形象模型入驻商场和不定时的人偶巡游创造惊喜，无限欢笑伴你同行。

《美食大冒险》人气IP助力

《美食大冒险》TV动画于2014年首播，截至目前已制作播出了三季，网络播放量超4亿，同名舞台剧全国巡演上座率高达90%。这部由“包强”系列短片逐步发展完善而来的超人气国产动画，集功夫、美食、探险等多种元素于一身，在短短的几年时间里，已被翻译成六国语言，在全球数十个国家和地区同步播出，2018年暑期还将以动画电影的形式登陆院线，喜爱美食和功夫的影迷们不要错过！

本次哈尔滨站的主题活动将于2018年1月28日结束，这个元月，让我们一起相约松雷，共同体验在冰城过年的魅力。另外，《美食大冒险》“天南地北过大年”新年活动下一站将于春节期间在三亚亚龙湾启动，敬请各位期待三亚站的南国海岛风情哦！