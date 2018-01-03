虚拟偶像安菟亮相广州萤火虫漫展，逆天互动成全场最大看点

元旦期间，第17届萤火虫动漫游戏展览在广州保利世贸中心举行，作为华南地区最大的商业动漫游戏展，为期三天的展会在二次元行业内收获了众多的关注，不仅有来自全国各地的coser和二次元爱好者积极参与其中，参展方也囊括了《阴阳师》、《荒野行动》在内的众多动漫游戏行业一线热门IP。在这场属于二次元和ACG爱好者的盛会中，来自国产虚拟偶像And2girls安菟的舞台，以其唯美的舞台设计和逆天的现场实时互动环节，获得了全场的热赞和瞩目，成为本届展会上最大的看点。

唯美舞台获热赞：“第一眼看上去还以为是苹果店”

And2girls安菟是北京蜜枝科技有限公司基于Virtual Andromeda虚拟演播技术推出的混合媒体偶像女团企划，团队由五位成员组成，分别是留歌，风霁月，乐颜，白小葭，夏行美。从出道到现在，安菟一直致力于打造高品质的互动娱乐体验，这点在此次展会安菟的展台设计上得到了最好的体现。

此次广州萤火虫漫展，安菟的展台不仅占地面积达到全场之最，在展台设计上，也完美对外展示了自己的审美高度和品质追求，展台整体的设计风格极具前卫感和时尚感，即使是以二次元爱好者的挑剔审美和对唯美的追求，也出人意料的吸睛，而以安菟主视觉为基调的色彩搭配和展台处处透露出的匠心和极致细节，也受到了现场观众和参展coser的热烈追捧，三天时间里，无数coser被安菟的展台吸引，主动前来合照甚至对外安利。

而安菟的高端审美并不只是展现在舞台设计上，此次展会上，安菟的周边也出人意料的受到全场的欢迎，以安菟福袋为例，在漫展的任何一个角落，几乎都可以看到手提安菟福袋的观众，甚至有现场观众因质量过硬和外观精美，一口气抢购了十几个安菟的福袋，其受欢迎程度，连漫展官方也感到惊诧并且主动转发。

颠覆认知的实时互动，从虚拟诞生却又真实存在的偶像

“留歌你可以帮我给朋友签个名吗?”

“签名的话当然可以呀，但是，女孩子的话，我更想帮你录一段视频送给她哦”

如果不看现场只听这样的对话，也许大多数人会以为这是发生在明星和粉丝之间的一场对话，但真相是，这是安菟的主唱留歌和现场观众间的实时互动片段之一。

和传统的虚拟偶像不同，安菟女团最大的特点在于，他们赋予了虚拟偶像情感和交互能力，让虚拟偶像再也不是冰冷的机械产物，而是和你我一样，有温度也有感情的人。

而基于这个理念，安菟的现场实时互动，一直是其最大的看点，在这次的萤火虫漫展上，安菟不仅展示了名为Virtualsig(星空契约)的虚拟偶像现场签名环节，在现场和观众互动时，面对现场观众为朋友求取祝福、为身患抑郁症的好友要求鼓励时，女团主唱留歌在或沉默之后送上的祝福，每一句话里传达出来的关切，让现场无数人在震惊之余也更加感动。

而之所以能达成这样的效果，得益于安菟背后的Virtual Andromeda技术，这套虚拟现实技术，利用时下最尖端的动捕、AI技术，让真人CV和二次元形象之间获得了完美的结合，把三次元的情感以二次元为载体表达出来，这样前卫的技术方法和思维模式，在整个虚拟偶像行业都带有开创意义和标杆色彩。

但安菟在实时互动上的探索并不止于此，除了现场交流能力和安菟已有的Touchlive(一点心动)和签名技术Virtualsig(星空契约)之外，安菟仍在尝试更多的可能，在这次漫展上可以看到，安菟邀请到前职业电竞选手、代表中国队拿下英雄联盟S赛亚军的Gogoing到现场和安菟成员现场演绎跨次元开黑，虚拟偶像第一次在现场直播和电竞选手打游戏，不仅吸引了众多人前来围观，也让人在虚拟偶像身上看到更多的可能。

而在安菟制作人刘勇的构想中，安菟的未来，将会在内容和表现形式上继续进行丰富，一方面，在内容丰富上不仅会继续优化现在的音乐和漫画产品，在动漫制作上也将加快进程。另一方面，安菟将会不断的拓展虚拟现实技术的应用方式，在未来，将会让虚拟偶像的现场能够承载多元化的表达方式和更多的内容。

而在接下来的一年中，安菟将会在全国各地的各大漫展中持续露出，让安菟带来的震撼和感动在每一座城市扎根，而当安菟的旗帜插满大地，属于虚拟偶像的黄金年代也将由安菟拉开大幕!