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秋叶原IP衍生品消费中心上海开业

业内 狼小狼 2018年01月02日 09:47
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来自东京、抓到爱与梦想的

秋叶原IP衍生品消费中心

12月28日于上海长宁来福士广场东区B1-03

盛大开业

秋叶原IP衍生品消费中心上海开业 业内 第1张

12月28日，在当日13时开始正式开业前举行了隆重的开业仪式，国内多家二次元业内的顶尖厂商、IP合作方、商业地产渠道、电竞品牌方等多方合作企业参加了本次典礼并一同参与剪彩活动。

秋叶原IP衍生品消费中心上海开业 业内 第2张

值此之际，U趣创始人兼CEO蔡震先生在开业典礼上致辞，并喷洒香槟庆祝开业 。

秋叶原IP衍生品消费中心上海开业 业内 第3张

开业仪式上，高校女子偶像团体CH2为秋叶原带来了活力四射的舞蹈表演，寓意团队今后的运营与发展也能充满活力、持续创新。

秋叶原IP衍生品消费中心上海开业 业内 第4张

正式开业后，大量精美可爱的娃娃与日本正版授权IP衍生品吸引了大量的顾客前来游玩，现场人潮涌动、气氛热闹非凡。

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无所不能抓的玩法

秋叶原是U趣团队打造的以还原日本东京秋叶原体验的IP衍生品消费中心。因此在玩法上具有"无所不能抓"的理念。在二次元领域，本次与二次元偶像歌姬合作，将正版授权的景品置入IP衍生品消费设备中。

秋叶原IP衍生品消费中心上海开业 业内 第7张

在二次元之外，U趣团队希望以电竞的热血辐射到男性用户。本次秋叶原与电竞外设全球领导品牌雷蛇进行了合作，将雷蛇旗下热门的电竞级专业鼠标炼狱蝰蛇置放到了设备中。

秋叶原IP衍生品消费中心上海开业 业内 第8张

而秋叶原的创意不仅于此，秋叶原试图发挥设备的最大可能性。为了开拓更大的市场、吸引更多消费者，U趣开创了用抓机设备来与猫咪互动的玩法，开业当天吸引了许多玩家驻足体验。

秋叶原IP衍生品消费中心上海开业 业内 第9张

秋叶原IP衍生品消费中心上海开业 业内 第10张

店铺位置

想来秋叶原感受独一无二娃娃机体验的朋友，店铺位于上海长宁路1123号长宁凯德来福士广场东区B1-03，近中山公园3号口，我们随时恭候候各位的到来！

秋叶原IP衍生品消费中心上海开业 业内 第11张

优去网络科技有限公司是一家致力于发展正版IP衍生品消费的企业，力求为中国消费者们带来日式的UFO Catcher体验与配套的服务。

秋叶原IP衍生品消费中心上海开业 业内 第12张秋叶原IP衍生品消费中心上海开业 业内 第13张

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