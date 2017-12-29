“美食大冒险”嘉年华即将开幕 狂欢引爆万胜广场周年庆

2017年最后一个小长假已近在眼前，2018年第一场美食盛宴也离你不远！期待已久的万胜广场周年庆将以12月30日上午10点30分的启动仪式为开端，为广大观众奉上一场历时一月有余、内容包罗万象的跨年狂欢，同时也作为“天南地北过大年”首发站——广州万胜广场站的主题活动，率先为您呈现年关将至时的南粤风情！

“天南地北过大年”活动在全国范围内共设三站，每一站都根据所选城市的当地特色定制了新鲜有趣的新年活动。继万胜广场主办的广州站之后，依次还有第二站哈尔滨和第三站三亚分别于2018年1月5日和春节期间启动各自的新年活动。两南一北三座魅力城市轮番上阵贺新春，可谓是真·天南地北过大年！

作为一系列新年活动的首秀，本次万胜广场周年庆活动亮点颇多，首先是看着好吃、吃得好玩、玩得好看的“美食大冒险”主题嘉年华。对于熟悉国产动画的朋友来说，“美食大冒险”这个本土原创IP集功夫、美食、探险等多种元素于一身，不仅体现了国产动画日益精进的制作实力，也在尽力完成海外文化输出的使命。在嘉年华期间，万胜广场会现场展示“美食大冒险”TV动画中的经典形象，同时设置了诸多游戏互动环节供观众们亲身体验国产动漫文化的成长和进步。

《美食大冒险》TV动画于2014年首播，截至目前已制作播出了三季，剧集累计165集，网络播放量超过4亿，还于2016年改编成舞台剧在北京海淀剧院上演，上座率高达95%。这部由“包强”系列短片逐步发展完善而来的超人气国产动画，在短短的几年时间里，已被翻译成六国语言，在全球数十个国家和地区同步播出， 2018年暑期还将以动画电影的形式登陆院线，喜爱美食和功夫的影迷们不要错过！

除了小朋友们极为热衷的“美食大冒险”之外，万胜广场还与国内首个以市集为主题的文化节——广东创意市集文化节通力合作，为本次周年庆量身打造了“万胜乜都YO”主题市集，目前正在摊位招募中。既然是“乜都YO”自然是什么都有，吃喝玩乐买买买一站式体验，更难能可贵的是市集最大的特色是“创意”，将会带给原创、小众等产品更多的交流空间和发展机会，也能让更多消费者感受到本土文化的魅力和传承。

万胜广场周年庆自2017年12月30日拉开帷幕，至2018年2月5日落下帷幕，跨度长达37天，除了以上看点之外还有丰富的主题活动等待观众去参与。譬如寓教于乐的亲子课堂、精彩纷呈的舞台表演，以及折扣诱人的美食优惠等，都会在周年庆期间定期奉上。无须担心的是，周年庆大部分环节都设置在元旦小长假和每周两天的休息日里，方便假期举家出行聚众狂欢哟！