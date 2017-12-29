科普中国广播剧《酷杰的科学之旅》上线 让科普叫醒你的耳朵

新年来临之际，科普中国品牌推出国内首部科普冒险动画片同名广播剧《酷杰的科学之旅—森林探险》，旨用声音讲述科普趣事、陪伴孩子们成长。



《酷杰的科学之旅—森林探险》上线音频平台蜻蜓FM

为了更好的丰富孩子们的科普世界，科普中国团队精心奉上一部不容错过的科普广播剧《酷杰的科学之旅—森林探险》，希望它属于每一个听众!广播剧第一季集合了自然界16种生命存在的智慧故事，一群优秀的声音大师和文字编辑共同创作完成，总长170分钟，每一个瞬间都是满满诚意。适合3岁以上的所有人群，还原一部可以听的动画片，更是鲜活科普文化的生动展示。酷杰动画致力于阅读的改变创新，向着多元化、智能化体验变革。通过全新形式，为大家带来更加立体直观、更具想象空间的阅读体验。

无论内容或形式，广播剧都为孩子们呈现出一个全新的世界，释放儿童独特的想象力，用 “听”获得新的阅读享受。每一期都是在带领观众亲身经历冒险，体验一步步发掘科普真相的趣味和兴奋感。每集10分钟，用声音勾勒出一个完整的空间，铺设出三个探险小伙伴的鲜明性格，和你一起感受人类森林里的奇特相遇。

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《酷杰的科学之旅--森林探险》宣传海报

酷杰动画市场负责人表示：酷杰动画以“倾听”之姿与广大受众再次相约，期待大家在科普之声尽情遨游。广播剧比之传统阅读更解放受众的双眼，通过 “听阅读”的全新体验润物无声，将科普的种子播撒在孩子心间。科普中国始终坚持“科学+趣味”的创新模式，整合旗下丰富的科普文化资源和动漫创作实力，找准文化、科技与当下时代元素的结合点，赋予IP二次生命和新的价值，在科普动漫产业发展的道路上走出一条创新特色之路。

《酷杰的科学之旅--森林探险》广播剧已倾情上线蜻蜓FM、喜马拉雅FM等主流音频平台。请释放你的耳朵和想象力，快来跟酷杰一起去探险!