科普中国亲子狂欢 酷杰与你圣诞共话科普梦

12月24日，科普中国携原创卡通IP形象酷杰与40组家庭在首都少儿文创示范基地共同欢乐的度过了一场科普圣诞派对。“艺起圣诞，快乐科普”科普中国及科普冒险动画《酷杰的科学之旅》(以下简称酷杰动画)伴着节日的喜气与充满童心的孩子们点亮科普之梦。





在精心装扮的圣诞小剧场里，酷杰与圣诞老人、布鲁精灵等卡通形象一同闪亮登台为大朋友和小朋友们展开一个奇幻冒险的科普时刻。为了让孩子们看得过瘾、玩得开心，主办方贴心准备了精美的周边衍生品，酷杰人偶更是走进小朋友中间和他们手拉手笑声不断。细腻唯美的画面，紧张刺激的故事，给小朋友和大朋友们送上了一份独特的惊喜。动画片观看结束后，小朋友们盯着屏幕久久不愿收回目光。家长纷纷表示非常惊喜剧中的奇特想象和剧情设计每每在紧急时刻出乎意料，看完之后还有关于科普知识的启发，寓教于乐，是良心的科普冒险动画片。





和酷杰一起科普狂欢，坚持习主席让文化活起来的指导思想，不再走马观花式的观看。在读书角专门设立的互动对答环节，主持人和孩子们一起阅读科普书籍，设置游戏环节，用游戏的形式把孩子们代入科普世界，使科普知识流动在孩童稚嫩的言语间，在孩子们天马星空的想象里、七嘴八舌的童言无忌里，你一句我一句的自然而然贯通出科普中国和酷杰传递出的科学能量。用快乐科普点亮童年，酷杰动画永不停歇!

动画片《酷杰的科学之旅—森林探险》由科普中国品牌的动画团队精心打造的一部儿童科普类动画，力求讲好科普故事，彰显一代科普人中国梦、科技梦的情怀。主创们将科普、奇幻、冒险等元素与动画相结合，构建一个全新的充满超能力想象的人类世界，通过寻找超能力水晶探索森林秘密的冒险之旅阐释科普知识以及正确的科学观。

在这个特别的圣诞节，人类世界的奥秘千千，神秘的大自然智慧，细微深刻的知识，科普中国和酷杰愿与有科学梦想的朋友们一起体验科学的秘密，乘坐科普时光车，迎接每一次成长。