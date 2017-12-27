超热国漫《狐妖小红娘》单行本第11册火热上市

超热国漫《狐妖小红娘》在国内人气一直居高不下，截至目前，动画全网总播放量已破22亿！漫画版在腾讯动漫平台更是收获80亿多超高点击！由腾讯动漫和漫工厂强力合作打造的萌爱爆笑漫画《狐妖小红娘》单行本《相思树下》第11册珍藏版已全新上市！

涂山大战一触即发。

“她无论生死，都已经是‘涂山红红’了。”

“我想要的，只是涂山苏苏而已。”

毕竟小蠢货那种免费饭票，再找一个太难了，已经突出重围的他决定返回战场探望苏苏。

红红一直困在过往恩情中无法抽离，本是苏苏的身体，根本承受不住红红的力量。如果红红死掉的话……

月初竭力唤醒红红换回苏苏，月红七夕情劫揭底。东方月初当年七夕浪漫告白悲凉收场，决定离开涂山竟是因为……

苏苏的红线仙新任务揭开北山妖帝石宽与御妖国公主的前世情缘，北山篇开启，月初与苏苏再次合力续缘！

《狐妖小红娘》漫画单行本《相思树下》自第11册起开始全新改版，装帧设计全面升级，品质更高，值得收藏！

封面更大气！护封+内封设计，《狐妖小红娘》终于印上封面啦！

内容更丰富！扩充至10.5话，原本两册的内容集合到一册，精彩剧情一次看够！

赠品更多样，除赠送作者印签名精美原画大海报外，还有独家定制的涂山苏苏纸模型一套，好看更好玩！

超热国产动画《狐妖小红娘》漫画单行本《相思树下》第11册已在当当、京东等各大平台火热上线，比动画更完整详尽哦！还有超火爆超好玩的涂山纸模大赛正在进行中！