动漫电影《扶摇皇后》震撼来袭

近日，网曝由杨幂、阮经天领衔主演的电视剧《扶摇皇后》将于2018年登录浙江卫视，作为其开年大戏播出。与今年大火的电视剧《三生三世十里桃花》一样，《扶摇皇后》从开拍至今一直备受广大书迷及粉丝朋友们的热切关注，流量小花杨幂搭配偶像剧男神阮经天CP感十足引期待。

继此次播出时间曝光之后，《扶摇皇后》同款动漫电影也将震撼来袭。如今热门电视剧翻拍成电影已成为大势所趋，且越来越多的二次元进入电影领域，国产动漫电影的口碑爆棚。而二次元遇上热门IP，在国内尚属首创，这样的结合既满足少男们渴望成功的英雄梦，又满足少女们虐恋+成长的爱情梦，也是原著党所期待的耳目一新。伴随如此巨大的市场需求，已然成为年度最受期待的网络大电影！将于2018年暑假揭开神秘的面纱，上线于各主流视频平台。

网络动漫大电影《扶摇皇后》根据天下归元同名小说改编，讲述的是一段传奇的宫庭王室穿越大戏。古灵精怪的现代少女孟扶摇，考古时穿越到五洲七国，为了追寻内心的归宿，一路夺取政权，收割美男，与这个时代最出色的英雄共同上演一出波澜壮阔的传奇故事。





二次元的扶摇是集一身灵气、敢爱敢恨的女中豪杰。一身黛衣，肤若凝脂、毓秀钟灵，英姿飒爽，惊艳十足。和杨幂版的扶摇究竟哪个更美？那就拭目以待吧！

据悉电影将于2017年12月28日在厦门举办首次新闻发布会，由上古弘邺（北京）影视文化有限公司，厦门美人文化传媒有限公司发起，北京建明投资管理有限公司投资，泉州市功夫动漫设计有限公司设计制作，多方共同打造。之所以选择《扶摇皇后》这部作品，因为在古装的外表下，也传递了现代社会所崇尚的女性价值观，一个少女忠于自我、精神独立的励志传奇。传播电影的同时，也传播正能量。