带上影拓去追梦 Wacom萌表情创作火热征集中

经历过斗图时“弹药不足”的窘状吗?内心戏很多却无图表露?全球知名的数位板系统制造商Wacom强势启动“萌表情创作征集”活动。充满创意的你，脑洞大开的你，内心戏多的你!速来，I Want You!

Wacom“萌表情创作征集”活动，旨在激发用户自己为影拓产品创作萌表情作品，为有创意的用户提供一个创作平台，同时为创意人才提供作品展示的空间和舞台。原创的优秀萌表情不仅是网友用来表情达意的载体，也成为商家竞相争逐的营销方式。一方面，萌表情原创者可以获得各种平台的薪酬;另一方面，通过表情包的传播，还可以带动相关衍生产品的开发和销售，为原创者带来丰厚的版权收入。

据了解，作品提交截止为2018年2月15日，作品投票截止日为2018年2月20日。用户关注Wacom服务号后，上传作品和在自己的朋友圈发布创作的表情作品及Wacom产品照片，并截屏文案文字内容，例如#带上影拓去追梦#，#创意如“影”同行梦想“拓”手可及#，#创意很苦梦想很酷# ，或者作者自己脑洞大开的创意文案。

Wacom新帝13寸液晶数位屏

提交的作品要求：投稿文件尺寸300*300像素，以JPEG最佳品质(10)的格式提交，大小2M以内;参赛者需要保留作品源文件以备获奖者身份审核，源文件尺寸短边不小于 3000像素;上传到Wacom服务号：作者名字、手机号码、作品jpg图、朋友圈截屏。

票数最多的作品将荣获“人气最佳奖”，奖品是价值5980元的新帝13寸DTK1301一台，“最佳文案奖”奖获得Wacom 影拓ProPTH660一块。同期，购买Wacom影拓数位板的用户还可获赠价值198元的翼狐网两套课程。

Wacom全新影拓Pro数位板

Wacom 影拓数位板系列包括能够挖掘创造力的各种选择。无论你是刚刚入门的初学者，还是已经掌握一定技能的专业创意人士，影拓系列是让您快速上手的不错选择，尤其是绘画、素描和摄影等领域。在影拓数位板诞生后，Wacom还特邀漫画家林记为影拓数位板创作了经典的郭斯特表情，深受表情包一族的追捧。

舞台已为你搭好，只要你认为有足够的创意。快快行动，把你的萌表情创意统统砸过来吧，说不定下一个家喻户晓的郭斯特就是你。