翻翻动漫带着新星杯的获奖选手去集英社零距离学习了！

12月17日，翻翻动漫主办的“漫画家的世界巡礼·东京站”活动圆满落幕，米沙、巴布、潇十里等数十位华人漫画家集聚东京，除了深入动漫业界一线，开展中日漫画文化交流，更向诸多漫迷同步分享了行程中的精彩内容。此行拓展了漫画家自身的国际视野，与漫画一线大咖面对面交流提升经验，也将中国漫画的魅力展现给海外友人，提升国漫的国际知名度和影响力。

漫画家的世界巡礼首站圆满落幕，跨界合作新模式成就达成

漫画家的世界巡礼源于新星杯故事型原创漫画大赛每年的“日本深度学游”。中国新星杯故事型原创漫画大赛是由翻翻动漫集团举办，集英社海外支持的全球性原创漫画大赛，每年的获奖选手将来到日本进行为期一周的“日本深度学游”活动。今年翻翻动漫联手去哪儿网、哔哩哔哩动画实现“动漫+旅行+直播”的跨界合作，打造一条二次元粉丝专属的漫画文化之旅，同时通过时下最流行的直播形式和年轻用户分享中国与日本漫画文化的精彩交锋。

翻翻动漫联手去哪儿网打造“动漫+旅行”的跨界合作

翻翻动漫联手哔哩哔哩打造“动漫+直播”的跨界合作

二次元文化正在迅速崛起，大消费时代下的旅行文化产业也快速发展，此次翻翻动漫携手去哪儿网趁热打铁推出“漫画家的世界巡礼”的跨次元文化之旅，将时下发展最迅速的两大行业相结合，迎合二次元粉丝的诉求，满足年轻一代追求“有意义、有趣”的双向需求，同时还得到了诸多漫画家的认可，同行的漫画家们纷纷表示此行获益匪浅。

漫画家潇十里、潇湘骨、睦梨在J-WORLD TOKYO漫画文化体验中心，与《幽游白书》漫画角色合影

漫画家巴布、麻雀、卡欧、夜纭，编剧奥利登上东京SKYTREE

漫画家米沙、莳柒、黎色，编剧香草重访《言叶之庭》取景地新宿御苑

此次“漫画家的世界巡礼·东京站”，还有翻翻动漫和哔哩哔哩的跨界合作，除了向观众全程直播，也充分重视与观众的互动，从微博、微信、客户端等多平台延伸，通过丰富并具有纪念意义的奖品等，加重线上活动的参与感，让粉丝真实感受到了和漫画家的互动。

“漫画家的世界巡礼”登陆b站直播

有了此次与去哪儿网、哔哩哔哩的成功跨界合作，翻翻动漫会继续将二次元优质文化进行跨行业拓展，一起探索国内消费升级背景下多渠道的动漫运营模式，将国漫的魅力通过创新跨界的形式融入到大家的生活中去。

零距离接触漫画行业大咖，漫画家的海外进阶学游戏

今年的“漫画家的世界巡礼·东京站”，潇十里、潇湘骨、空枣等漫画家代表在翻翻动漫总裁沈浩的陪同下拜访“世界顶级漫画工厂”集英社，得到了集英社社长堀内丸惠的亲自接见。

集英社社长堀内丸惠(前排左二)亲自接见了翻翻动漫总裁沈浩(后排左三)和漫画家一行

集英社是日本最大的出版社之一，出版多种面向青少年的漫画杂志，包括《少年jump》、《JUMP SQUARE》、《ULTRA JUMP》等，收录了《航海王》、《银魂》、《东京喰种》等多部火遍国内外的知名漫画。

每年新星杯的获奖选手，都将与集英社编辑部的行业一线大咖进行面对面的交流，参观了集英社的原稿作品，和火影、死神的初代责编，驱魔少年的责编、JUMP的主编、集英社社长见面，得到了集英社编辑的鼓励。

集英社经典作品(部分)

漫画家们不仅迅速了解集英社编辑部的工作情景，掌握业界流行的题材等一线资讯，还与集英社编辑、漫画家进行深度交流，开拓自身的国际视野。同时，也让集英社的编辑们对中国的漫画有了更深入直观的了解，加深中日文化交流。

今年11届新星杯最佳少女漫金奖、麻生周一特别奖的获奖选手睦梨还在交流过程中送出自己的祝福——将结合两部作品(睦梨获奖作品《夏日狂想》和麻生周一代表作《齐木楠雄的灾难》)的签绘送给麻生周一老师。

漫画家睦梨的签绘

中日漫画文化的交流，漫画与中国传统文化的融合

业务领域已经拓展至日本、韩国、法国、越南、马来西亚、美国等海外国家的翻翻动漫一直以来致力于向世界展示中国文化的魅力，今年“漫画家的世界巡礼·东京站”，翻翻动漫也来到了日中友好会馆，带去了“以漫画形式呈现的中国茶文化”。

日中友好会馆留学生事业部部长夏瑛(左)赞扬了漫画形式的中国茶“盖碗沏泡法”卷轴《指尖尽芳华》

这幅漫画“茶”卷是由翻翻动漫9位新锐漫画家亲笔打造，通过漫画的形式将茶文化中的“盖碗沏泡法”通过漫画形象的教“绘”，分享给海内外友人。通过形象生动、人人都看得懂的漫画内容，展现中国传统文化的魅力。交流中，翻翻动漫集团总裁沈浩(上图右)也详细介绍了翻翻在漫画内容跨界合作中的成绩。除了茶叶绘卷，也分享了丝印漫画原画等内容。

翻翻动漫X乡土乡亲打造的漫画茶文化系列海报

日本漫画文化的细节体验

在国漫迅猛发展之前，日本早已形成了一条成熟的动漫产业链，此次“漫画家的世界巡礼·东京站”，数十位华人漫画家感受了藤子·F·不二雄博物馆、镰仓、J-WORLD TOKYO室内主题乐园等著名景点，但最令人印象深刻的反而是那些融入到生活里的漫画文化。

在东京的购物天堂秋叶原，漫画家们便发现了琳琅满目的漫画书店。以同人作品为例，相较于国内的小众圈子，日本的同人市场非常成熟，同人作品和漫画原作一样，拥有完善的出版机制、正规的购买渠道、多样化的呈现形式，一部原作往往能够诞生出多部画风迥异、剧情各有精彩的同人作品。

翻翻动漫良筑良作签约漫画家潇十里、潇湘骨在秋叶原街头

正是日本这种完善的出版机制、明确的版权意识，为日本漫画家的发展奠定了基础。而这也是翻翻动漫一直以来努力的方向。

从最初的海外版权引进，成为集英社国内唯一的版权代理，到推出中国版《周刊少年JUMP》——《漫画行》杂志(现改名《翻漫画》)、成立漫画家创作基地“良筑良作”创意部落，翻翻动漫正在逐步打造漫画的小产业链：培养漫画家、强化漫画版权意识，并逐步探索、扩展漫画IP运营的新模式。

12月17日，翻翻动漫主办的漫画家的世界巡礼·东京站活动已经圆满结束，在体验日本漫画文化、与集英社漫画行业一线大咖面对面交流的同时，漫画家们也通过“漫画”的形式向海外输出国漫元素，展现中国文化的魅力，与海外友人共同探讨漫画行业的发展。

同时翻翻动漫也不断开拓海外市场，寻求漫画IP运营的合作新模式，不断为向世界展示国漫魅力而努力。2016年底，翻翻动漫开启了首次的访韩行程，相信日后漫画家的世界巡礼将会去到更多的国家与世界分享国漫的精彩。