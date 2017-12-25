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西班牙大使馆联手火山映画走进小学课堂

业内 狼小狼 2017年12月25日 17:45

“大家好，这就是我刚刚认识的小伙伴芝麻狐！我教它西班牙语，它教我中文，就这样，我们的友谊开始了！”近日，一场别致生动、充满趣味的西语漫画课在北京109中学小学实验部教室展开，在西班牙画师风趣幽默的介绍下，国内著名卡动漫形象芝麻狐走进课堂，以画板上一帧帧鲜活又生动的形象，成为这次文化交流活动的不二主角。

 

西班牙大使馆联手火山映画走进小学课堂 业内 第1张

据悉，此次活动由西班牙驻华使馆教育处策划发起，之所以选择北京109中学小学实验部，源于这里优良的西班牙语教学传统，作为北京唯一一所开展西语教学的小语种实验学校，109中学小学实验部创办于2013年，从一年级起，这里的孩子就开始系统学习西班牙语。

活动当天，为使课堂更为生动有趣、寓教于乐，使馆教育处特别请来了芝麻狐的创造者、国内知名的漫画机构——火山映画，通过主笔画师“呼葱觅蒜”的现场作画，将语言与漫画巧妙地结合起来，令整个活动意趣横生、充满惊喜。

西班牙大使馆联手火山映画走进小学课堂 业内 第2张

什么是分镜头？用西班牙语怎么说？课堂上，西班牙驻华使馆教育顾问、来自西班牙的画师郝邵文成为课堂老师，他以西语娓娓道来，向小朋友们介绍着漫画形象芝麻狐，此后，火山映画的画师用绘笔与他“一唱一和”，寥寥几笔，便用芝麻狐的故事向同学们普及了西语中的漫画词汇。近景、远景，漫画台词，对话框……在两位老师的趣味互动下，一个个抽象的动漫概念顿时鲜活起来，跃然纸上。


值得一提的是，生动的教学方式得到了同学的热情响应，活动现场，每个同学都跃跃欲试，争先恐后地通过刚刚学习的知识，在纸上炮制出自己的三格漫画，“HOLA!”，大家还写下了不同的人物台词。


“这是一次富有意义的文化交流之旅，作为参与者，我们十分荣幸”，火山映画的运营总监许来思表示，双方相识于不久前的一次动漫展上，驻华使馆教育处的工作人员对芝麻狐可谓是一见钟情，“他们十分喜欢芝麻狐这一动漫形象，觉得它又可爱，又富有中国风，于是我们愉快地达成了这次进校园的合作意向。”


活动当天，西班牙驻华教育参赞Gisela Conde Morencia女士也出席了现场，她表示，这是教育处第一次通过这种方式走进校园，推广西语，事实证明，活动效果非常不错，每个人都兴致百倍地参与其中，形成了快乐良好的互动气氛。同时，她也非常感谢此次活动的合作方火山映画和画师呼葱觅蒜，“没有他们的辛苦付出，就没有这么美好的课堂时光”。


最后，在参赞和画师等人的共同投票下，两名109中学小学实验部的同学获得了绘画优胜奖，他们得到的奖品，正是来自火山映画赞助支持的芝麻狐公仔。

西班牙大使馆联手火山映画走进小学课堂 业内 第3张

当饱含中国元素的动漫形象遇见跨文化交流，会碰撞出怎样的火花？这一次，火山映画和西班牙使馆似乎给出了充满启发的答案。事后，许来思表示，西班牙使馆教育处已和他们达成了接下来的合作意向，“这只是火山映画助力跨文化交流的第一步，今后，我们会开展同更多领域的合作，虽然看起来只是一只蠢萌蠢萌的小狐狸，但我们希望让大家看到它背后这支队伍的活力，我们不过佛系人生，火山映画，拥有属于年轻人勇往直前的梦想。” 

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