旧情怀撞上新科技 | 日本动漫IP与中国共享汽车大厂的一场奇遇

近日，来自日本知名游戏娱乐公司——万代南梦宫上海，与共享汽车平台——EVCARD达成合作，将在品牌互动、跨界合作等方面强强联手，将城市新出行方式和游戏娱乐产业紧密结合，打造都市泛娱乐出行新玩法。

伴随近两年国内IP改编游戏行业的迅速崛起和发展，于2015年进军中国的万代南梦宫上海成功上线了数款热门游戏，包括《火影忍者MOBILE》、《龙珠激斗》、《敢达争锋对决》等手游。据艺恩发布的《中国动漫行业IP价值研究报告》显示，中国国内动漫行业总产值在2017年预计增长至1500亿，二次元用户预计超过3亿人，随着“90、00后”步入社会，二次元群体消费潜力将进一步释放。在此背景之下，万代南梦宫首次将旗下的知名IP——《吃豆人》系列、《太鼓达人》系列、《铁拳》系列推向中国，联合全国规模巨大的电动汽车分时共享平台EVCARD进行跨界合作。

活动现场，60辆IP装饰的运营车在上海的大街小巷间穿行，还有颜值爆表的Showgirl们陪同幸运的司机用户试驾，现场亮点连连，吸引了不少行人前来围观和拍照。





IP装饰的EVCARD运营车





Showgirl陪同幸运司机试驾

EVCARD嘉亭荟网点则变身成为万代南梦宫主题游戏竞技场，不少熟悉《吃豆人》系列的“高玩”纷纷踊跃参与、大展身手。





EVCARD嘉亭荟网点变身万代南梦宫经典游戏竞技场





与Showgirl网点对战

这次联姻不仅仅是两个品牌产品的简单结合，更重要的是双方看中了其品牌在受众面上的契合。如同《吃豆人》系列、《太鼓达人》系列、《铁拳》系列，相比时下火热的其他手游IP，这些储存在70后、80后记忆中的经典游戏更容易引发他们的怀旧情怀，而这群人与EVCARD的用户画像不谋而合，即：年轻白领、受高等教育、对新鲜事物及互联网应用熟悉，追求便捷、经济、环保、有生活品质及泛娱乐化的出行方式。





《铁拳》系列主题车

如今，EVCARD已是全国各大城市常见的共享交通工具之一。截至今年11月，EVCARD已落地全国34个城市，投入运营的新能源汽车超过18000辆，拥有会员超过140万人。此次，万代南梦宫上海选择与EVCARD的深度合作，源于双方相似的品牌内核和用户愿景：双方都希望将品牌打造成有趣向上、年轻活力、用户信赖的行业标杆企业。万代南梦宫上海在持续推出IP改编游戏产品的同时也在推进如线下livehouse新文化演出活动、IP授权业务等战略，增加品牌触角，搭建与用户更多触点的新平台。随着中国用户的需求升级，越来越多的用户对当前的娱乐产品和娱乐服务提出了更高要求。万代南梦宫作为一家老牌娱乐公司，现也决定将多年来在日本成功运营的娱乐产品和服务逐步地全面提供给中国用户。目前开放授权IP有：《太鼓达人》系列、《铁拳》系列、《传说》系列、《黑暗之魂》系列、《大蜜蜂》系列、《坦克大战》、《猫捉老鼠》等，今后也将会逐步开放更多经典IP，旨在打造以IP授权为基础的泛娱乐生态模式。





《吃豆人》系列主题车





《太鼓达人》系列主题车

而EVCARD的快速发展也有赖于共享经济和移动互联网浪潮的兴起，借势推出新型城市出行方式——电动汽车分时租赁模式。通过不断地拓展用户以及对现有用户数据分析，EVCARD有针对性和个性化的更新产品和服务，旨在更好满足用户的出行需求。双方希望通过这次的合作，让泛娱乐新出行能拥有更多想象空间，更美好的用户体验。