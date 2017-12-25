中国娱乐产业年会落幕 刘岩携虚拟偶像安菟进击下一个风口

12月22日，由娱乐资本论主办的中国娱乐产业年会(CEIS)在北京召开，来自中国文娱产业的众多大佬们齐聚一堂，从内容、数据、案例等多个维度对2017年中国娱乐产业进行梳理和总结，并借此对2018年的泛娱乐产业进行分析和展望。

在与会的众多行业巨擘中，六间房创始人、直播界的鼻祖刘岩携旗下新项目虚拟偶像女团And2girls安菟来到现场，以独特的视角对后互联网时代下娱乐市场的发展趋势洞察，在中国娱乐市场面临升级的关键期，为业界提供了新的思路和玩法，而虚拟偶像And2girls成员留歌和夏行美也成为全球首个在大型会议中担任主持人的虚拟偶像。刘岩及其旗下的偶像女团项目成为大会上令人瞩目的焦点。

后互联网时代流量变迁，娱乐市场即将迎来新的格局

在互联网行业从业二十年，刘岩培养出了对互联网和对娱乐行业发展的敏锐嗅觉，无论视频还是直播，刘岩都曾是第一批入场开拓市场的先行者，因此，对互联网大环境的走势和娱乐产业的发展方向，刘岩历来都有精准的预判。

在刘岩看来，作为当前最主流的介质，互联网的技术发展和理念跃迁同样影响着娱乐市场的走向，而互联网生意的本质，就是一场“流量生意”，所有的玩法和思路都在围绕着流量进行，而以流量为核心的制造流量和贩卖流量过程衍生出了两条思路，即我们通常讲到的“渠道制胜”和“内容为王”。

但在后互联网时代，这一格局已经开始动摇。在这次的演讲中，刘岩反复提到一个词：“流量窒息”。在刘岩的观察中，目前互联网发展已经进入后时代，在这一时期，传统的内容和渠道双极打法已经不太适应市场节奏，在过去，从业者只需在内容和渠道两者之间权衡和博弈就可以，但近年来，在版权投入方面的成本则越来越大，以网络视频行业为例，在2016年，各大视频网站的版权采买费用达到了每家100亿的水平，2017年，这个数字变成了150亿。

这一形势的变化背后，IP概念的异军突起，刘岩判断，2018年将会成为IP大年，互联网创业要考虑能否占到IP红利，IP作为举足轻重的第三极，将会打破内容和渠道的二元竞争格局，从此互联网发展将要演化为内容、渠道、IP三元竞争的态势。而基于这一预判，刘岩推出了旗下的虚拟女团And2girls安菟。

3000万占到一片新蓝海，这样的机会还有几个?

在刘岩看来，当前呈现出明星、偶像、网红三足鼎立的态势，这其中，偶像是粉丝经济中的核心品类。并且在95后和00后渐渐成为娱乐市场主流势力的今天，市场上风行的养成系和陪伴系日韩偶像，在概念上已经相对落后，年轻人需要的是更加猎奇以及更加具有未来感的偶像娱乐产品来满足个性化的定制需求，基于这样的考量，刘岩将目光放在了虚拟偶像上。

囿于固有思维的钳制，目前市场上的虚拟偶像，大多是基于各类音库产品开发，以用户上传内容的UGC模式为基础，进行轻资产小成本的运营。在刘岩看来，以音库为基础的虚拟偶像，虽然有其优势所在，但无论是受众层面还是面向的人群都太小，难以进入主流视野打造大IP，如果跳出音库的限制，以增强现实和虚拟技术为基础，赋予虚拟偶像真人的感情和温度，让虚拟偶像像真人一样和用户实时互动、情感语言交流，那么没有道德风险的虚拟偶像亲和度、时代感、符号感会更加强烈，在接下来的人工智能时代开拓属于自己的细分领域，成为下一个业内瞩目的新蓝海。

为此，刘岩投入了3000万进行前期技术开发，在六间房技术团队的努力下，耗时两年研发出了一整套名为Virtual Andromeda的虚拟现实呈现技术，并基于此技术开发出了名为“一点心动”(Touchlive)和“星空契约”(Virtualsig)的虚拟偶像实时互动功能。在刘岩看来，虚拟偶像，将会是未来人工智能时代的最大IP，而此领域至今还没有大玩家带着明确的思路入场，“花3000万就能抢占到一片新蓝海，这样的机会还有几个?”刘岩如是说。

奇迹闪耀之日，安菟成全球第一个以主持人身份登上舞台的虚拟偶像

为了佐证自己的理念，此次和刘岩共同出席中国娱乐产业年会的，还包括其旗下虚拟偶像女团And2girls安菟中的两位成员，留歌和夏行美。与荷兹出演明日之子，洛天依亮相湖南卫视跨年晚会不同，此次安菟女团的成员并不是以歌手和表演者的身份出现在舞台上的，对安菟来说，这次登台，更重要的是要想向业内展示安菟在虚拟现实和实时互动上取得的成就和突破，用实际行动和现场演示，让所有人看到安菟要前进的方向，成为打破虚拟和现实边界的虚拟偶像团体。

现场的效果也的确如预想中的震撼，当LED屏上出现两个二次元动漫形象，而且她们居然像真人一样和主持人共同主持大会时，所有人都感到又惊又喜，一开始与会者以为这是在播放录好的VCR，但在发现虚拟偶像确实在现场临时应变、随心接抛各种梗以后，惊讶之余，萦绕在众人心头的更多是惊艳。

事实上，这不是安菟第一次对外进行实时互动的技术露出，安菟今年7月份出道时在CCG的全息演唱会，在今年10月份的广州CICF上和12月16日刚刚结束的上海粉丝答谢会上，安菟都面向粉丝演示了自己的实时互动技术，在事后对粉丝的采访中，他们纷纷反映：“太震撼了，感觉她们就是活的”。

而今日以主持人身份登上中国娱乐产业年会舞台，是安菟面向业内的第一次公开亮相，也是刘岩携带自己对未来的洞察和对新世代的预判接受同行的审视和检验。至于结果，现场的轰动就是对刘岩和他旗下虚拟女团项目的最大认可。

在刘岩的预想中，“2018年，将会是虚拟偶像产业的爆发元年”，而在新的风口完全成型之前，“穿越者”刘岩和他的虚拟偶像女团And2girls安菟，已经走在了行业发展的最前列!