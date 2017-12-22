三文娱二次元未来峰会：漫画岛获得“年度最具投资价值漫画创业公司”

2017年12月21日，三文娱在北京举办二次元未来峰会，行业内大咖齐聚一堂，共同探索行业的价值脉络和未来走向。漫画岛APP凭借年度杰出表现，获得“年度最具价值漫画创业公司”的奖项。





作为一款用户量超8000万、用户渗透率身处行业第一梯队的漫画阅读APP，漫画岛深受新生代二次元用户的喜爱。这批用户的年龄集中在12-30岁之间，付费能力强劲，与平台之间维持着高度的粘性。

综观2017年，漫画岛在平台的内容布局上进行了多方尝试，通过与国内优秀漫画CP方合作、购买影视IP版权改编漫画作品、购买头部作品版权等多种方式，聚拢了一批高质量的原创漫画。

漫画岛与优秀CP方独家合作的版权作品，如《大主宰》《斗罗大陆》等，人气指数分别达5.88亿和17.04亿。漫画岛也购买了一批热门影视IP改编漫画的版权，其中的影漫改头部作品如《锦绣未央》《我们的少年时代》《轩辕剑之汉之云》等，为平台作品的质量和数量做出了保证。

而漫画岛独有的原创漫画作品，经过2年时间的布局，显现出了较高的付费回报率。目前，漫画岛平台的一批自有国漫作品如《天狐劫》《拂晓的花嫁》《剃头匠》等，不仅聚集了大量人气，而且阅读和付费的数据表现都相当惊人。

基于漫画岛平台近150部头部作品的内容量，多家影视公司和海外漫画公司也都显露了合作的意向，部分已开展了合作签约。同时，漫画岛也与国内所有大型动漫杂志达成电子书的合作，如知音漫客等。

作为一个精耕细作的综合类漫画内容平台，漫画岛的平台运营能力也不容小觑。根据用户的行为数据和系统分发能力，漫画岛发挥了平台对内容进行判断的优势，并参与到为漫画IP出谋划策的环节，为原创作品的投入提供了指导作用。

从内容、运营和付费回报等层面考虑，在未来的3-5年乃至更长的时间维度，漫画岛的发展包含着巨大的商业想象空间。三文娱的“年度最具价值漫画创业公司”奖项，漫画岛当之无愧。